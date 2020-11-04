Благоприятная погода ожидается в ближайшие трое суток на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода, за исключением западных, северо-западных регионов страны, где ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха.

На остальной же территории республики ожидается погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

Сегодня на севере, востоке и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке - гололед.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.