Благоприятная погода ожидается в ближайшие трое суток на большей части Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода, за исключением западных, северо-западных регионов страны, где ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха.
На остальной же территории республики ожидается погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.
Сегодня на севере, востоке и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке - гололед.
В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем – усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
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