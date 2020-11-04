+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 11 °С
USD 433.3 EUR 506.74
RUB 5.44 CNY 64.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Благоприятная погода ожидается в ближайшие трое суток на большей части Казахстана

4 Ноября 2020 11:44
Поделиться:
Благоприятная погода ожидается в ближайшие трое суток на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Туман, гололед, сильный ветер ожидаются 4 ноября в Казахстане
Туман ожидается в Нур-Султане и четырех областях РК Как столичные спасатели подготовились к зиме Ураган «Эта» в Карибском море усилился до опасной категории

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода, за исключением западных, северо-западных регионов страны, где ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха.

На остальной же территории республики ожидается погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

Сегодня на севере, востоке и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке - гололед.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив