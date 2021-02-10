Благополучно то общество, где ценности государства подкреплены духовными качествами его граждан – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева выступила с приветственным словом на открытии «Марафона добрых дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Марафон добрых дел» – именно под таким глубоким и в то же время понятным для каждого лозунгом мы начинаем Юбилейный год – Год 30-летия Независимости нашей страны!» - сказала Аида Балаева.

Она подчеркнула, что независимость и суверенитет – это самые главные ценности для любого государства, а доброта и милосердие – это самые важные качества каждого человека.

«И благополучно то общество, где ценности государства подкреплены духовными качествами его граждан», - заключила А. Балаева.