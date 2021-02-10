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    12:08, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Благополучно то общество, где ценности государства подкреплены духовными качествами его граждан – Аида Балаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева выступила с приветственным словом на открытии «Марафона добрых дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Марафон добрых дел» – именно под таким глубоким и в то же время понятным для каждого лозунгом мы начинаем Юбилейный год – Год 30-летия Независимости нашей страны!» - сказала Аида Балаева.

    Она подчеркнула, что независимость и суверенитет – это самые главные ценности для любого государства, а доброта и милосердие – это самые важные качества каждого человека.

    «И благополучно то общество, где ценности государства подкреплены духовными качествами его граждан», - заключила А. Балаева.


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