12:08, 10 Февраль 2021 | GMT +6
Благополучно то общество, где ценности государства подкреплены духовными качествами его граждан – Аида Балаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева выступила с приветственным словом на открытии «Марафона добрых дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Марафон добрых дел» – именно под таким глубоким и в то же время понятным для каждого лозунгом мы начинаем Юбилейный год – Год 30-летия Независимости нашей страны!» - сказала Аида Балаева.
Она подчеркнула, что независимость и суверенитет – это самые главные ценности для любого государства, а доброта и милосердие – это самые важные качества каждого человека.
«И благополучно то общество, где ценности государства подкреплены духовными качествами его граждан», - заключила А. Балаева.