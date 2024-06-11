Благополучие женщин и детей оценят в Казахстане

На заседании руководящего комитета по подготовке и реализации Мультииндикаторного кластерного обследования в Республике Казахстан (MICS) на 2023-2025 годы определены приоритетные направления и задачи для успешного проведения MICS, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Цель обследования – оценка и мониторинг состояния здоровья и благополучия женщин и детей на территории Казахстана.

В ходе заседания особое внимание было уделено обсуждению вопросников, которые будут использоваться для сбора данных. Отмечена важность адаптации вопросов к специфике региона и обеспечения высокой точности и надежности получаемой информации.

Фото: Бюро национальной статистики АСПиР РК

В ходе опроса будут заданы вопросы по положению детей и населения в целом, а также здравоохранению, питанию, образованию, качеству воды и санитарии, пользованию энергией в домохозяйстве, развитию детей в раннем возрасте, репродуктивному здоровью, функциональным особенностям развития взрослых и детей, участию родителей в познавательной деятельности детей, основополагающих умениях и навыках, необходимых в учебе.

Обследование MICS позволит получить актуальные данные, которые станут основой для разработки и реализации эффективных программ и стратегий, направленных на улучшение качества жизни населения Казахстана.

Мультииндикаторное кластерное обследование будет проведено в сентябре-ноябре 2024 года, где опросом планируется охватить 24 тыс. домашних хозяйств. До этого обследование MICS в Казахстане проводилось в 2006, 2010 и 2015 годах.

Участие в заседании руководящего комитета по подготовке к MICS приняли руководство Бюро, представительства фондов ООН в Казахстане ЮНИСЕФ и ЮНФПА, Азиатского банка развития, а также все заинтересованные центральные госорганы.