+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.94 EUR 499.75
RUB 5.75 CNY 64.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Благополучие граждан: об общенациональных приоритетах рассказал Кайрат Келимбетов

17 Марта 2021 15:48
Поделиться:
Благополучие граждан: об общенациональных приоритетах рассказал Кайрат Келимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов рассказал об инструменте «Общенациональные приоритеты» в системе государственного планирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Продление локдауна зависит от наших граждан - Минздрав РК
Из-за непогоды чуть не опоздали на самолет вылетающие на лечение ребенка жители СКО Снизить уровень безработицы до 4,7% к 2025 году планируют в Казахстане Как в Казахстане планируют провести перепись населения

Как рассказал Кайрат Келимбетов, одно из важных направлений общенациональных приоритетов является благополучие граждан Казахстана.

«Все мы ощутили, насколько важна та или иная социальная подсистема нашего государства, особенно во время пандемии. Практически все страны серьезно пересмотрели модели развития здравоохранения, качество финансирования различных программ здравоохранения. Поэтому приоритет доступной и эффективной системы развития здравоохранения - основное направление, которым будет заниматься государство. У нас серьезные планы по переоснащению медицинских учреждений, по строительству новых современных медицинских центров во всех основных городах и областях. Также очень серьезные планы по развитию системы здравоохранения в сельской местности. Доступность и эффективность здравоохранения - ключевой приоритет нашей страны», - пояснил Кайрат Келимбетов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Таким же ключевым приоритетом, по словам председателя Агентства, является качественное образование.

«Знаете, что 800 школ будет построено до 2025 году. К 2025 году мы планируем решить проблему трехсменных школ. К 2030 году и проблемы двухсменных школ будут решены. Самое главное также доступ к быстрому и качественном интернету во всех регионах и сельских населенных пунктах», - отметил К. Келимбетов.

Он также отметил, что в стране разрабатывается Социальный кодекс.

«Задача «справедливой социальной политики» является важным приоритетом государства. Неслучайно Глава государства поручил разработать Социальный кодекс. До конца этого года Правительство работает над разработкой Социального кодекса», - проинформировал председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам.


Подписывайтесь на наш канал:

#Другие государственные органы   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив