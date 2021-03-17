Благополучие граждан: об общенациональных приоритетах рассказал Кайрат Келимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов рассказал об инструменте «Общенациональные приоритеты» в системе государственного планирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Кайрат Келимбетов, одно из важных направлений общенациональных приоритетов является благополучие граждан Казахстана.

«Все мы ощутили, насколько важна та или иная социальная подсистема нашего государства, особенно во время пандемии. Практически все страны серьезно пересмотрели модели развития здравоохранения, качество финансирования различных программ здравоохранения. Поэтому приоритет доступной и эффективной системы развития здравоохранения - основное направление, которым будет заниматься государство. У нас серьезные планы по переоснащению медицинских учреждений, по строительству новых современных медицинских центров во всех основных городах и областях. Также очень серьезные планы по развитию системы здравоохранения в сельской местности. Доступность и эффективность здравоохранения - ключевой приоритет нашей страны», - пояснил Кайрат Келимбетов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Таким же ключевым приоритетом, по словам председателя Агентства, является качественное образование.

«Знаете, что 800 школ будет построено до 2025 году. К 2025 году мы планируем решить проблему трехсменных школ. К 2030 году и проблемы двухсменных школ будут решены. Самое главное также доступ к быстрому и качественном интернету во всех регионах и сельских населенных пунктах», - отметил К. Келимбетов.

Он также отметил, что в стране разрабатывается Социальный кодекс.

«Задача «справедливой социальной политики» является важным приоритетом государства. Неслучайно Глава государства поручил разработать Социальный кодекс. До конца этого года Правительство работает над разработкой Социального кодекса», - проинформировал председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам.

