Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Благодатный огонь доставили в Казахстан

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Апреля 2020, 20:05
Благодатный огонь доставили в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из Иерусалима Благодатный огонь специальным авиарейсом доставили в Казахстан. Об этом сообщило Посольство Израиля в Казахстане на официальной странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Авиатурагенство Transavia по собственной инициативе, а также при поддержке Посольств Израиля и Казахстана доставили Благодатный огонь в города Нур-Султан и Алматы где далее он будет препровожден по всем городам республики», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в этом году в связи с пандемией коронавируса церемония схождения прошла без паломников, однако за действом можно было наблюдать онлайн.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи.


Религия   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики