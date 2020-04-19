Благодатный огонь доставили в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из Иерусалима Благодатный огонь специальным авиарейсом доставили в Казахстан. Об этом сообщило Посольство Израиля в Казахстане на официальной странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Авиатурагенство Transavia по собственной инициативе, а также при поддержке Посольств Израиля и Казахстана доставили Благодатный огонь в города Нур-Султан и Алматы где далее он будет препровожден по всем городам республики», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в этом году в связи с пандемией коронавируса церемония схождения прошла без паломников, однако за действом можно было наблюдать онлайн.

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