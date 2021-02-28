Благодарю всех объединенных идеями мира и любви - глава Торговой палаты «Португалия – Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Те трудности, с которыми столкнулся весь мир из-за пандемии, требуют от нас стойкости, и казахстанский народ знает, что эту битву мы способны выиграть сплоченно, считает председатель Торговой палаты «Португалия – Казахстан», независимый представитель «Kazakh Invest» Нуно Мигель Афонсо Лопес. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День благодарности в Казахстане - это особый день, семейный праздник. Те трудности, с которыми столкнулся весь мир из-за пандемии, требуют от нас стойкости, и казахстанский народ знает, что эту битву мы способны выиграть сплоченно. К тому же мы должны быть благодарны за все, с чем нам пришлось столкнуться в прошлом году. Впервые побывав в Казахстане в 2015 году, с тех пор я посещаю страну несколько раз в год. В ней я чувствую себя как у себя на родине, причиной тому может служить сильная схожесть во многих вещах. Примером тому являются семейные ценности казахстанцев и португальцев», - рассказал Нуно Лопес.

Он также поблагодарил всех тех, кто когда-либо оказывал ему прием в Казахстане, отметив их доброту, понимание и профессионализм.

«Благодарю государственные и частные организации за приобретенные опыт, знания и возможность для дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Португалии, а также всех тех, кто участвует в становлении Казахстана как великой нации, которых объединяют идеи мира и любви. Я искренне благодарен казахстанскому Посольству в Португалии за всю ту поддержку, которая была оказана для выполнения моей миссии в качестве председателя Торговой палаты «Португалия – Казахстан», - сказал Н. Лопес.

Нуно Лопес выразил надежду на светлое будущее мира и пожелал всем оставаться здоровыми.