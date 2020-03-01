Благодарю Казахстан за встречу с судьбой – Ольга Мурзагельдинова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для польки Ольги Мурзагельдиновой (в девичестве - Дворецкой) благодарность к родной казахстанской земле, принявшей ее репрессированных родителей и ставшей для нее Родиной, неразрывно связана с любовью. Ведь именно здесь она встретила своего Омара и даже выучила ради любимого казахский язык. А позже стала преподавать его школьникам и писать учебники. В День благодарности 71-летняя жительница Красного Яра поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ» историей своей непростой жизни.

Ольга родилась в селе Ростовке Келлеровского района в семье репрессированных немки и поляка. Вбитые в голую землю колышки и вырытая самостоятельно землянка – единственные воспоминания из детства.

Оля была третьим ребенком из шести. Отучилась в ростовской начальной школе, далее продолжила обучение в селе Красная поляна. Школа дала ей направление как отличившейся в учебе и умеющей работать с детьми.

«В учительскую профессию я была влюблена с детства: всегда подражала своей первой учительнице, собирала дома соседских ребят и учила их. Доской была створка шкафа, мелом – белая глина, партой – табурет», - рассказывает Ольга Иосифовна.

С детства у нее была еще одна любовь - к языкам. Вспоминает, как заучивала стихи на немецком, которые зубрил ее старший брат. А позже читала учебники немецкого как художественную литературу, пася гусей.

После школы попала в село Енбек учителем немецкого языка. Вокруг бегали дети и кричали: «Мұғалім келді», но тогда она еще не понимала этого незнакомого ей языка.

«Ближе к осени приехала в школу и стала готовить класс. И вдруг дверь приоткрыл молодой симпатичный человек: «Меня зовут Омар». «А меня Оля». Как оказалось, парень преподавал физику в школе. Вызвался помочь забить гвозди, а сам тут же спросил: «А знаете, Оля, у нас сегодня идет хороший фильм «А я шагаю по Москве», я вас приглашаю», - вспоминает О. Мурзагельдинова.

Так и произошло первое свидание, определившее всю дальнейшую судьбу Ольги. Молодые начали встречаться и собирались летом пожениться, но свадьба из-за брата состоялась гораздо раньше.

«Я написала письмо старшему брату в армию, что дружу с парнем, что он очень хороший, красивый, мы любим друг друга, но он другой национальности. А тот взял и переслал это письмо родителям. Мне самой им сказать не хватало смелости. Получив письмо, мама телеграммой вызвала отца и меня, сказав, что бабушка в тяжелом состоянии. Я сразу поняла, что что-то не так», - вспоминает Ольга Иосифовна.

Мать девушки была против союза влюбленных. И тогда Оля, поверив совету подруги «делай так, как велит сердце», решилась на побег. Слушая, как на попутках она добиралась из дома к любимому, складывается ощущение, что вся вселенная помогала ей в ее выборе: никто не отказывался подвезти, встречались знакомые и школьные друзья.

Так она вернулась в село Енбек. Молодые решили ускорить свадьбу и поженились первого апреля. А через некоторое время она приняла веру своего супруга и стала Марией, как называла ее шестилетняя племянница мужа.

«Я начала изучать казахский язык, когда мы только начали встречаться с Омаром. Как талисман я до сих пор храню словарик еще 1966 года, я ему писала на русском, он переводил слова и выражения на казахский. Схватывала все буквально на лету! Он меня на свиданиях спрашивал, иногда ставил даже двойки. Потом пошли пятерки! А когда поженились, я не стеснялась, правильно или нет, говорила, как могла. Я взяла учебники по казахскому и сама училась. Но я хорошо чувствовала язык. Грамматику изучила от и до. За два года я уже могла неплохо говорить по-казахски», - продолжает рассказ женщина.

Ольга Мурзагельдинова и сама немало сделала для казахского языка. Построила свою методику преподавания, написала учебные пособия с первого по 11 классы. По ним 12 лет занимались в школах. А когда в 90-ые годы начались перемены, и всё обновилось, здоровье женщины уже не позволило переделать учебник. Переизданы были только учебные пособия для пятого и шестого классов.

«Я начала преподавать немецкий, потом русский язык и литературу, а казахский язык преподавала с 1975 года. В общей сложности 50 лет проработала учителем, из них 40 лет обучала казахскому языку. Причем учила детей не только самому языку, но и обычаям, традициям народа, устраивала открытые уроки и соревнования на знание традиций», - делится женщина.

Сейчас ей проще и думать, и говорить по-казахски. В свое время, признается женщина, она выписывала по 47 изданий, большинство из которых были на казахском.

На сегодняшний день у Ольги и Омара четверо детей, 13 внуков и девять правнуков. Делясь секретом семейного счастья, женщина вспоминает как пример свою семью, в которой мама никогда не перечила отцу. И даже кормила его раньше всех. Такое отношение переняли и дети.

«Считаю, что нас с Омаром соединила большая любовь. И я благодарю казахстанскую землю за то, что она подарила мне встречу с моей судьбой», - добавляет напоследок Ольга Иосифовна.