Благодаря волонтерству я воочию увидела Димаша – ученица столичной школы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аружан Максутова, ученица школы для одаренных детей «Зерде», является волонтером уже два года, и это ей очень нравится. О том, что дает ей волонтерская деятельность, девушка рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

«Волонтером я являюсь с 2018 года. Мне всегда нравилась волонтерская деятельность – это как твоя вторая семья», - сказала Аружан Максутова перед запуском республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz в Нур-Султане.

Пока девушка расценивает волонтерство как хобби, но в будущем не исключает возможности заняться этим делом всерьез.

«Может быть, в будущем я свяжу с этим делом свою жизнь, потому что мне это очень нравится. Пока что я хочу продолжить в таком формате: побывать на новых мероприятиях, узнать больше людей», - пояснила школьница.

По ее словам, волонтерство дает ей очень многое.

«Благодаря волонтерской деятельности я познакомилась с новыми людьми, благодаря волонтерам узнала, что люблю фотографию, и сама стала фотографом. Кроме того, я провожу свое время с большой пользой, помогаю людям. Я помогала на концерте Димаша Кудайберген, участвовала в организации соревнований IronMan, в разных концертах и выставках, ездила в дома престарелых. Мы собирали деньги и отправляли еду и игрушки в детские дома. Детская радость по-настоящему вдохновляет», - рассказала А. Максутова.

«Конечно, из всех мероприятий меня больше всего впечатлил концерт Димаша. Это вызвало у меня бурю эмоций. Когда ты воочию видишь своего кумира, которого столько раз видела по телевизору, это неописуемо. Все это стало возможным благодаря волонтерству», - подчеркнула девушка.

По словам Аружан, сегодня большинство ее друзей из числа волонтеров.

«К волонтерству я пришла совершенно случайно: меня позвала попробовать себя в этом деле моя подруга. Я согласилась и с тех пор еще ни разу об этом не пожалела. Сейчас почти все мое окружение состоит из волонтеров. Все эти люди, собравшиеся сегодня здесь – мои друзья и знакомые», - заключила Аружан.



