Благодаря вакцинации заболеваемость КВИ с августа снизилась в три раза в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области первым компонентом вакцины «Комирнати» производства Pfizer привито 2417 человек, в том числе 50 беременных женщин, 550 женщин в период лактации и 1817 подростков. Об этом, выступая на брифинге, сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в Акмолинской области в вакцинации против Covid-19 задействованы 133 прививочных пункта. Первым компонентом пяти вакцин с начала прививочной кампании привит 319 321 человек, что составляет от подлежащего населения 66,6%, а от общего числа населения - 43,4%.

290 232 человека получили второй компонент вакцины, что составило от общего количества подлежащего населения 60,5%, от общего числа населения 39,5%.

«Увеличение объёма лиц, получивших иммунитет при помощи вакцинации, привело к снижению заболеваемости практически в три раза по сравнению с августом, когда было зарегистрировано максимальное количество случаев. В августе оно составило 8334, в ноябре снизилось до 2458 и в декабре до 793», - поделилась А. Мусина.

Снижению заболеваемости, по мнению спикера, способствовали увеличение ежедневных темпов вакцинации. Так, если в ноябре в сутки вакцинацию проходили порядка 400 человек, в декабре - 1000.

«В среднем с начала прививочной кампании охват вакцинацией дозами первого компонента по области составил 66,8% от подлежащего населения, а в трех районах области охват подлежащего населения вакцинацией достигнут больше 85%. Это Егиндыкольский район - 97,48%, Жаркаинский - 89,4%, Коргалжынский - 85,6%. И на сегодня эти районы находятся стабильно, согласно матрице эпидситуации, в «зеленой» зоне. Это говорит о том, что коллективный иммунитет благодаря вакцинации работает и дает свои плодотворные результаты в защиту от коронавирусной инфекции», - поделилась главный госсанврач региона.

На сегодняшний день областью получено 35100 доз первого компонента вакцины «Комирнати» производства Pfizer/BioNTech, привито 2417 (3,5 %), в том числе 50 беременных женщин, 550 женщин в период лактации и 1817 подростков. Неблагоприятные реакции на вакцину не зарегистрированы.

«В регионе, как и по всей республике, дан старт ревакцинации. 3896 человек на добровольной основе решили укрепить иммунную систему и защитить себя от коварной болезни. Внесены изменения в постановление Главного госсанврача РК, если ранее ревакцинация проводилась через 9 месяцев после получения векторной вакцины и через 6 месяцев после инактивированной вакцины, то сейчас ревакцинация проводится после 6 месяцев после получения любой вакцины против КВИ», - пояснила А. Мусина.

Как добавила главный госсанврач, для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня, в случае отсутствия второго курса вакцинации, статус «зеленый» переводится в «синий». Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение одного года. А для лиц, получивших ревакцинацию против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение одного года со дня получения ревакцинации.