Благодаря вакцинации ликвидировано очень много заболеваний – Надежда Петухова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нынешние вакцины по качеству не хуже тех, что были раньше. Об этом заявила председатель Общественного совета министерства здравоохранения, председатель Евразийской медицинской ассоциации Надежда Петухова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцины по качеству не хуже, потому что действительно проходят тщательное обследование. Возможно мамы имеют ввиду то, что отношение врачей иногда является к пациентам и вакцинации разным. Появилась группа врачей, которые также стали антипривильщиками. Они высказывали мнение и об аутизме, и о серьезных осложнениях после прививки. Я хочу сказать, вы знаете, вакцинация - это не только защита вашего ребенка, а это защита всего общества», - сказала Надежда Петухова в ходе онлайн конференции по обсуждению вопроса введения обязательной вакцинации в Казахстане.

Она заявила, что сегодня как никогда надо понимать важность вакцинации.

«Если мы сейчас не будем понимать важности вакцинации, мы сейчас видим какая пандемия с коронавирусом, чем больше у нас будет невакцинированных детей, не защищенных от тех или иных болезней, тем больше вероятность, что те инфекции, о которых мы забыли, могут вернуться», - пояснила Надежда Петухова.

Спикер напомнила, что Казахстан имеет сертификат, как зона свободная от полиомиелита.

«Мы добились такого важного результата, потому что полиомиелит, это заболевание ведущее к инвалидности на всю жизнь. Сейчас у нас с 2002 года не регистрируется это тяжелое заболевание. Мы ликвидировали очень много заболеваний, связанных с вакцино-кавиальными инфекциями. И я думаю, что сейчас уровень оснащения наших лечебных учреждений настолько высок, что любое осложнение, если об этом будет заявлено, оно будут тщательно расследовано, и причины будут установлены», - резюмировала Надежда Петухова.