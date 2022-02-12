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Благодаря участковому вовремя госпитализировали пожилую пару в СКО

12 Февраля 2022 16:27
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Благодаря участковому вовремя госпитализировали пожилую пару в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские помогли вовремя госпитализировать пожилых сельчан в больницу Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, пожилая семейная пара, бывшие учителя, проживают в селе Астраханке Аккайынского района.При обходе территории участковый Жансерик Мукжанов навестил их, знал, что они не нездоровы. Когда выяснил, что состояние пенсионеров ухудшилось, сообщил об этом начальнику районного отдела полиции Руслану Сапарову. Тот связался с центральной районной больницей, скорая помощь госпитализировала супругов в одно из медучреждений в Петропавловске. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

«Помимо прочих обязанностей, участковые проявляют заботу о пожилых людях, в особенности одиноко проживающих. Их регулярно навещают во время подворных обходов, узнают об их проблемах, помогают решить их. У Жансерика Мукжанова в зоне внимания 14 пенсионеров. В январе он посодействовал приему в дом престарелых 67-летнего сельчанина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации», - сказал Р. Сапаров.


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#Северо-Казахстанская область   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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