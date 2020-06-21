Благодаря темпу, заданному главврачом, развернули карантинный стационар - врачи о работе павлодарского тубдиспансера

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарском областном противотуберкулёзном диспансере работает карантинный стационар, открытый специально для выявления и отсева людей с подозрением на наличие коронавирусной инфекции, а развёрнут он был в парадоксально короткие сроки ещё зимой и сейчас продолжает первым принимать со всего региона тех, кто попадает под подозрение на наличие КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря тому темпу, который Даулетбек Серикович Мусин (главный врач Павлодарского областного противотуберкулёзного тубдиспансера - Казинформ) задал в самом начале, мы осуществили все необходимые процедуры по закупу. Приобрели ткань, и наши швеи сами шили противочумные костюмы, которыми мы сейчас обеспечиваем людей. Медики каждые три-четыре часа выходят из «грязной» зоны, снимают с себя всё для стирки, отдыхают и снова заходят туда, надевая свежий костюм, то есть повторно ничто не используется», - рассказала корреспонденту Казинформа замглавврача Павлодарского областного туб тубдиспансера Лариса Саверская. – Хорошо продумана система взаимодействия с бригадами скорой помощи, есть разные входы для пациентов и медиков «скорой». Они идут из «грязной» зоны через наш шлюз, снимают противочумный костюм, обрабатывают руки и выходят с другой стороны в «чистую» зону; обрабатываются все машины, которые приезжают».

По её словам, когда в Павлодарской области, как и во всём Казахстане, возникла угроза заражения людей коронавирусной инфекцией, появилась необходимость создать как можно более сильный заслон заболеванию, пришедшему извне. Павлодарский областной противотуберкулёзный диспансер в противостоянии этой пандемии задействовали уже 17 февраля. Этот день и стал точкой отсчёта работы его медиков. Главный врач Даулетбек Серикович Мусин первым из руководителей медицинских организаций среагировал на то, что грядут чрезвычайное положение и карантин, и что в этой ситуации нужно открывать карантинные, провизорные и инфекционные стационары – три вида стационаров, которые разворачивают при любой особо опасной инфекции. Карантинный открыли в тубдиспансере.

Главврач тубдиспансера Д.С. Мусин пригласил сюда тогда ещё руководителя департамента контроля качества товаров и услуг Павлодарской области Замзагуль Дощанову и на тот момент исполняющую обязанности руководителя управления здравоохранения Гюльнару Жармакину. Обсудив всё, что придётся предпринять, они вместе 17 февраля приняли решение открыть карантинный стационар на территории павлодарского тубдиспансера. После диспансер посетили заместитель акима области и немало специалистов из акимата региона, изучивших, насколько это решение здесь приемлемо. Карантинный стационар предполагает создание условий для пребывания людей, и главврач тубдиспансера смог убедить в этом руководство области.

Работа закипела. Карантинный стационар, говорит Л. Саверская, развернули на 160 коек. Один из корпусов, который в последнее время пустовал, перекрасили. Люди работали, не покладая рук. Отремонтировали всю сантехнику, поставили кровати, закупили качественные, тёплые пижамы и сорочки на 160 человек, туалетную бумагу, индивидуальную зубную пасту, полотенца, расчёски, гели для мытья рук. На каждом из четырёх этажей установили кулеры, чтобы люди соблюдали питьевой режим. Здесь и сейчас склады забиты новыми костюмами, очками, масками, не ношенными резиновыми сапогами, рядами купленных и полных дезинфекторов, мыла, целых стеллажей взрослой и детской одежды. Главврач в самый первый день дал поручение закупить противочумные костюмы с респираторами, масками, много- и одноразовые средства защиты, чтобы персонал был обеспечен всем необходимым и защищён.

Все приезжавшие сюда проверяющие комиссии и служба скорой помощи, уверяет замглавврача, удивлялись тому, как за короткое время очень чётко здесь отрегулировали работу по приёму, обследованию и содержанию людей в карантинном стационаре. Несмотря на то, что для медработников павлодарского тубдиспансера это было впервые, им помогло наличие здесь тубслужбы. К тому же здесь давно есть шлюз для такого рода людей. Поэтому тут без труда организовали «чистую» и «грязную» зоны.

По словам Ларисы Саверской, зона карантина фактически действует не только в карантинном стационаре, а во всём тубдиспансере. Кроме того, у входа на территорию организации установили контрольно-пропускной пункт. Всем входящим людям измеряют температуру, а всем заезжающим машинам дезинфектантами обрабатывают колёса. Таким образом, заносу инфекции в диспансер был создан сильный заслон; работа проведена огромная. Здесь контролируют и водителей скорой помощи, чтобы они снимали свои противочумные костюмы, обрабатывают их спецодежду, очки и руки.

В карантинном стационаре при противотуберкулёзном диспансере люди лежат до двух дней. Уходят отсюда со словами благодарности. По постановлению главного санитарного врача Павлодарской области всех людей, которые попадают в регион из России так называемыми автопереходами, бригада районной станции скорой помощи привозит в тубдиспансер. Тут у них берут анализы на наличие коронавирусной инфекции, и в течение двух суток они находятся в стационаре на полном обеспечении тубдиспансера. Потом стационар получает из лаборатории результаты анализов, выдаёт их людям и выписывает пациентов домой. С выпиской карантинного диспансера жители других регионов Казахстана могут пересечь границу нашей области и уехать домой.

«То есть карантинный стационар выполняет этакую функцию диспетчера и ограждает Павлодарскую область от заноса инфекции, - добавила заместитель главного врача. – Основные функции карантинного стационара – это выявлять инфекцию у людей на ранних стадиях, если она будет у них».

Медики объясняют, что никто ранее не сталкивался с пандемией нового инфекционного заболевания, поэтому всё разрабатывается и реализуется поступательно. С момента объявления ЧП было уже 37 постановлений главного государственного санитарного врача. В каждом из них, считают специалисты, что-то улучшается. Поэтому, например, сначала в стационар привозили всех людей, контактировавших с больными КВИ – нужно было 14 дней находиться на карантине. Питание здесь шестиразовое, как и у тех, кто лечится в самом противотуберкулёзном диспансере; здешний пищеблок готовит с учётом карантинного стационара. Но сейчас контактным лицам разрешается эти 14 дней пребывать дома, если есть условия для этого.

В специально организованном фильтре при карантинном стационаре отсеивают людей с клиническими проявлениями симптомов, схожих с коронавирусной инфекцией. Например, людей с температурой сюда не берут. Их отправляют в провизорный стационар, работающий при павлодарской областной инфекционной больнице. Некоторое время работал такой же стационар на 210 коек при третьей горбольнице. В том же режиме, что и карантинный стационар, работает тубсанаторий. В его шестиэтажном здании устроили 260 коек. Там принимали пассажиров больших самолётов. В санатории всё было открыто позже, чем в тубдиспансере, и оттуда приезжали за опытом. Кроме того, роль карантинного стационара исполнял хоспис.

Первые пациенты в карантинный стационар стали поступать пятого марта. Это были контактные люди из очага заражения COVID-19, выявленного в областном центре. За всё время через это место прошли 1130 контактных человека и лица, прибывшего из-за границы, добавила госпитальный эпидемиолог Айзада Рашидовна Нажмиден. Если в апреле, говорит она, здесь принимали практически только контактных, то весь май - так вышло - ушёл на приём вернувшихся из-за рубежа.

Люди в карантинном стационаре лежат и сейчас. В основном сегодня здесь находятся граждане, вернувшиеся из-за рубежа, в большинстве из России. Во время беседы тут ожидали бригаду скорой помощи, которая везла из Железинского района 13 казахстанцев, пересекших границу. Они приземлились самолётом в аэропорту Омска, на такси доехали до границы; там их встретила скорая помощь, так называемый «автопереход». Если анализ будет положительным, их отправят в инфекционный стационар при инфекционной больнице области.

Во время режима ЧП спонсоры в качестве благодарности в помощь медикам привозили сюда продукты и готовые обеды, что создавало настроение врачам и медсёстрам. С такими подарками сюда приезжали из медучреждения «Д’Анель», лаунж-бара «Вельвет», ТОО «А-Вест Павлодар», областного Общества Красного Полумесяца Казахстана (они преподнесли в подарок медицинские маски) и ещё одна компания, владеющая рестораном. Некоторые меценаты пожелали сохранить анонимность. Однажды сюда вместе с заместителем акима Павлодара Светланой Гладышевой приехали спонсоры, которые подарили медикам красивые красные розы и сыграли им на саксофоне.

Когда в Павлодаре не работал общественный транспорт, работники карантинного стационара месяц жили в гостинице «Север». Это было сделано для того, чтобы исключить риск заражения семей медиков, если сами врачи или медсёстры заразились бы от пациента этим заболеванием. Никто из медработников (они трудятся по двенадцать часов в смену) не застрахован от заражения, принимая людей «с улицы»; к тому же в некоторых случаях эта болезнь протекает без симптомов. Персонал в медорганизацию из гостиницы и обратно доставляла специально организованная развозка. По информации тубдиспансера, об этом позаботился акимат Павлодарской области. Тем, кто просто не хотел ехать домой, главврач больницы Даулетбек Серикович Мусин, обеспокоенный сохранностью здоровья подчинённых, предлагал побыть в дневном стационаре, закрытом для пациентов и оставленном для того, чтобы там могли переночевать медики.

Один из трёх докторов, работающих в карантинном стационаре, - Денис Будков. Он говорит, что время ЧП всё здесь прошло «страшно, интересно и познавательно», а сам врач набрался серьёзного нового опыта. Раньше в таких условиях не работали ни страна, ни тубдиспансер. Когда сюда стали привозить контактных людей, Денис Александрович не хотел после работы идти домой, боясь заразить близких. В первое время, когда в регионе ещё не успели отработать саму систему приёма пациентов, у въезда в карантинный стационар стояло по восемь машин скорой помощи.

«Было тяжело, конечно, каждый день много часов проводить в противочумном костюме, принимая людей, - говорит врач-терапевт Денис Будков. – Количество прибывавших к нам людей было разным, и порой приходилось очень долго работать с ними в фильтре, не снимая костюм. Сейчас уже опыт наработали, все стали работать более спокойно и слаженно».

С начала работы карантинного диспансера именно здесь диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у одного человека, и был один сомнительный случай. Остальных отсеяли в фильтре, обнаружив температуру или заложенность носа либо симптомы другого простудного заболевания, и увезли в провизорный диспансер. Всё это время с пациентами работало около 70 медиков. Чтобы здесь чётко организовать всю работу, пришлось привлечь тех, кто задействован на лечении туббольных (эту деятельность никто не отменял): из каждого отделения по три-четыре человека. Работники карантинного диспансера при Павлодарском областном противотуберкулёзном диспансере, получают необходимые финансовые надбавки за свой ежеминутный риск быть заражёнными. Сейчас напряжённость работы здесь снижается, хоть и медленно. Поэтому в ближайшее время число коек в карантинном стационаре могут сократить со 160 до 100. И, конечно, медики, как и все остальные люди, ждут, когда над этим недугом будет одержана окончательная победа.





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