Благодаря телесериалу «Мой Алтай» округ в СУАР становится популярным среди туристов

Популярность телесериала «Мой Алтай» продолжает привлекать туристов для самостоятельных туристических поездок в округ Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Kazinform.

В сообщении отмечается, что короткие каникулы по случаю Праздника драконьих лодок (с 8 по 10 июня), показали, что китайские туристы все чаще предпочитают выбирать гибкие и индивидуальные туры. Юньнань, Цинхай, Ганьсу, Гуйчжоу и другие места стали популярными для самостоятельных поездок и летних туров молодежи.

Популярность телесериала «Мой Алтай» способствовала тому, что туристическое направление для самостоятельных поездок, представленное округом Алтай в Синьцзяне продолжает оставаться популярным турмаршрутом в Китае.

Как пишет издание the paper, после показа телесериала «Мой Алтай» Синьцзян стал популярным местом для аренды автомобилей и самостоятельных поездок: заказы на аренду автомобилей удвоились в Урумчи и увеличились на 140 % в городе Инин во время Праздника драконьих лодок.

Большой популярностью также пользуются пакеты «билет + отель» Universal Resort в Пекине и Disney Resort в Шанхае.

По данным министерства культуры и туризма КНР, в период Праздника драконьих лодок «Дуаньу» с 8 по 10 июня было совершено свыше 110 млн поездок внутри страны, что на 6,3% больше, чем в прошлом году, а туристические расходы составили 40,35 млрд юаней (+8,1%).