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Благодаря современным решениям Президента РК мы сохранили суверенитет - руководитель молодежного центра

14 Января 2022 11:55
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Благодаря современным решениям Президента РК мы сохранили суверенитет - руководитель молодежного центра

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Своими мыслями после выступления Президента страны на заседании Мажилиса Парламента РК поделился директор молодежного ресурсного центра Алматинской области Алишер Нуржанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Последние события в нашей стране коснулись всех нас. Благодаря современным решениям нашего Президента мы сохранили свой суверенитет. В ходе борьбы с беспорядками правоохранители проявили самоотверженность и неустанно трудились для поддержания мира в стране.

На заседании Мажилиса Парламента РК Президент Касым-Жомарт Токаев представил депутатам нового Премьер-Министра. Он изложил план и меры, которые необходимо предпринять. В целом основной этап контртеррористической операции завершён. Во всех регионах страны ситуация стабильная. Наша сила в единстве!», - сказал спикер.

Напомним, 11 января Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.

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#Общество   #Молодежь   #Политика   #ЧП-2022   #Сила в единстве  
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Автор:

Гульзат Сахова

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