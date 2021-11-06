Благодаря сотрудничеству бизнеса и государства эффективно решаются многие проблемы - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Реализацию проектов в рамках государственно-частного партнерства обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании председательствовал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, отметили в пресс-службе главы региона.

«По данным на 1 ноября 2021 года в области в рамках государственно-частного партнерства реализовано 70 проектов на сумму 10,9 миллиарда тенге, - проинформировала заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Сандугаш Абдралиева. - В результате анализа, проведенного министерством национальной экономики Республики Казахстан, по 54 проектам даны замечания, из них по 17 проектам недочеты устранены. Аким области поручил управлениям здравоохранения, энергетики и ЖКХ провести работу по устранению замечаний».

По словам Сандугаш Абдралиевой, еще 18 проектов находятся на стадии рассмотрения.

Наиболее активно государственно-частное партнерство развивается в сфере образования. Это 14 проектов, из которых в рамках 13-ти планируется провести модернизацию школьных столовых и передать их в доверительное управление. Также в рамках ГЧП в Жамбылской области построят школу.

В сфере ЖКХ частные партнеры намерены построить вспомогательную станцию, чтобы обеспечить электричеством жилые массивы Кумшагал, Шолдала, Кольтоган, Карасу и решить вопрос с освещением улиц Тараза.

Бизнесмены также предлагают построить станцию скорой медицинской помощи в городе Таразе, а еще один проект направлен на обеспечение дорожной безопасности в областном центре.

«Государственно-частное партнерство нужно развивать. Необходимо активнее привлекать инвестиции в экономику региона. Благодаря сотрудничеству бизнеса и государства эффективно решаются многие проблемы», - заметил глава региона.

По его мнению, должны быть созданы все условия, чтобы предприниматели стремились работать в рамках ГЧП.

«Проекты хорошие, надо довести до логического завершения. Горожане в соцсетях мне пишут о проблемах с уличным освещением. Но профильное ведомство до сих пор не может предоставить анализ и план по решению проблем. Проектов в социальной сфере немало, но не хватает инфраструктурных проектов. Многое зависит от акимов на местах, руководителей управлений. Они должны работать совместно с представителями бизнес-сообщества, тщательно изучать предложенные проекты. Нужно проводить сравнительный анализ, учитывать экономическую выгоду. Не забывайте, что и инвесторы должны выполнять все взятые на себя обязательства», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.