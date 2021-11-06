+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -13 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Благодаря сотрудничеству бизнеса и государства эффективно решаются многие проблемы - Бердибек Сапарбаев

6 Ноября 2021 01:16
Поделиться:
Благодаря сотрудничеству бизнеса и государства эффективно решаются многие проблемы - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Реализацию проектов в рамках государственно-частного партнерства обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На Тенгизе число больных КВИ снизилось до минимума
Лидеров и аутсайдеров проекта «Ashyq» назвали в Костанайской области Около 350 казахстанских экспортеров выйдут на электронные торговые платформы Снизить административную нагрузку на бизнес планируют в Казахстане

На совещании председательствовал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, отметили в пресс-службе главы региона.

«По данным на 1 ноября 2021 года в области в рамках государственно-частного партнерства реализовано 70 проектов на сумму 10,9 миллиарда тенге, - проинформировала заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Сандугаш Абдралиева. - В результате анализа, проведенного министерством национальной экономики Республики Казахстан, по 54 проектам даны замечания, из них по 17 проектам недочеты устранены. Аким области поручил управлениям здравоохранения, энергетики и ЖКХ провести работу по устранению замечаний».

По словам Сандугаш Абдралиевой, еще 18 проектов находятся на стадии рассмотрения.

Наиболее активно государственно-частное партнерство развивается в сфере образования. Это 14 проектов, из которых в рамках 13-ти планируется провести модернизацию школьных столовых и передать их в доверительное управление. Также в рамках ГЧП в Жамбылской области построят школу.

В сфере ЖКХ частные партнеры намерены построить вспомогательную станцию, чтобы обеспечить электричеством жилые массивы Кумшагал, Шолдала, Кольтоган, Карасу и решить вопрос с освещением улиц Тараза.

Бизнесмены также предлагают построить станцию скорой медицинской помощи в городе Таразе, а еще один проект направлен на обеспечение дорожной безопасности в областном центре.

«Государственно-частное партнерство нужно развивать. Необходимо активнее привлекать инвестиции в экономику региона. Благодаря сотрудничеству бизнеса и государства эффективно решаются многие проблемы», - заметил глава региона.

По его мнению, должны быть созданы все условия, чтобы предприниматели стремились работать в рамках ГЧП.

«Проекты хорошие, надо довести до логического завершения. Горожане в соцсетях мне пишут о проблемах с уличным освещением. Но профильное ведомство до сих пор не может предоставить анализ и план по решению проблем. Проектов в социальной сфере немало, но не хватает инфраструктурных проектов. Многое зависит от акимов на местах, руководителей управлений. Они должны работать совместно с представителями бизнес-сообщества, тщательно изучать предложенные проекты. Нужно проводить сравнительный анализ, учитывать экономическую выгоду. Не забывайте, что и инвесторы должны выполнять все взятые на себя обязательства», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Жамбылская область  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
На Тенгизе число больных КВИ снизилось до минимума
Лидеров и аутсайдеров проекта «Ashyq» назвали в Костанайской области
Около 350 казахстанских экспортеров выйдут на электронные торговые платформы
Снизить административную нагрузку на бизнес планируют в Казахстане
Популярное
1 Шесть новых заводов и ТРЦ заработают в Алматы
2 Павлодарец нанес государству ущерб на 500 млн тенге
3 На шесть акимов городов наложили денежные взыскания в Казахстане
4 Главный акмолинский полицейский: Обратная связь в соцсетях – наша ключевая цель
5 Улицу Сатпаева в Алматы модернизируют
6 Автора уникального рекорда нашли мертвым в Алматы
Читайте также
Зарубежные бизнес-стажировки будут организованы для казахстанских предпринимателей
До 2027 года в Жамбылской области планируют газифицировать все населенные пункты
Шесть новых заводов и ТРЦ заработают в Алматы
Павлодарец нанес государству ущерб на 500 млн тенге
На шесть акимов городов наложили денежные взыскания в Казахстане
Главный акмолинский полицейский: Обратная связь в соцсетях – наша ключевая цель
Улицу Сатпаева в Алматы модернизируют
Автора уникального рекорда нашли мертвым в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив