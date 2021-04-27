Благодаря системе Ashyq публика вернулась в карагандинске театры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде одним из первых в сфере культуры опробовал мобильное приложение Ashyq Русский драматический театр им. К. С. Станиславского. Зрители смогли побывать на премьере спектакля «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы рады возможности вернуться к нормальной жизни. Коронавирусная инфекция нарушила привычный ритм. Мы то открывались, то вновь закрывались из-за ухудшения эпидобстановки. Зрителей не растеряли, внедрили целый ряд онлайн-проектов. Но, конечно, это не заменит живого общения с поклонниками. Система Ashyq – это хороший вариант для нас. Наконец-то будем работать без оглядки, в какой зоне находится город», – говорит Дунай Еспаев, руководитель театра им. К. С. Станиславского.

По его словам, на подготовку ушло порядка двух недель. Алгоритм не сложный. Для внедрения проекта в театре перестроили работу зрительской службы.

«Технически подготовились. Зрителей, у которых мобильное приложение не установлено, никто выгонять не будет. Им помогут наши сотрудники – по ИИН определят статус», – пояснил Дунай Еспаев.

Санитарные требования остаются: медицинские маски и соблюдение социальной дистанции обязательны. Количество зрителей не более чем на 20% от вместимости зала.

Спектакль «Месяц в деревне» в театре поставил российский режиссёр Станислав Васильев. Мастер известен карагандинской публике по постановкам «Без вины виноватые», «Ревизор», «Стена живых». Эти спектакли получили признание на международных фестивалях.

«Это мой первый опыт дистанционной работы с труппой. Начинали удалённо. Это очень мобилизует: смогли чётко отладить процесс. Позже, с открытием воздушных границ, смог прибыть в Караганду. Репетиции шли офлайн на сцене, а потом театры вновь закрыли из-за «красной» зоны», – поделился Станислав Васильев.

Премьера намечалась на первые числа апреля. Но пришлось отложить её почти на месяц.

Театр готовит очередную премьеру. Российский специалист Константин Мишин поставит трагедию Шекспира «Макбет». Он уже находится в Караганде и работает с артистами. Представить спектакль зрителям обещают в конце мая.