Благодаря работе НСОД ряд вопросов решен положительно – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента РК Ерлан Карин выступил на VI заседании Национального совета общественного доверия при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с V заседания Национального совета общественного доверия, члены совета совместно с секретариатом работали по нескольким направлениям. Во-первых, члены Национального совета совместно выработали новые предложения, развивая продуктивные отношения. В частности, в этом году в онлайн-формате прошло 7 встреч с участием членов Национального совета и министров. На них было обсуждено множество предложений, в результате чего ряд вопросов был решен положительно. В ближайшее время планируем провести еще несколько онлайн-встреч с министрами», - сказал Ерлан Карин, выступая на заседании НСОД.

Во-вторых, по его словам, с мая 2021 года члены Национального совета стали выезжать в регионы.

«Они побывали в Мангистауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях. В ходе визита были налажены эффективные контакты с активными гражданами региона, представителями местного сообщества. Благодаря этому, удалось поднять актуальные вопросы в регионах на республиканском уровне. Аналогичные встречи предполагается провести и в других областях», - отметил спикер.

«В-третьих, члены Национального совета и секретариат наряду с разработкой новых пакетов предложений постоянно держат на контроле ход реализации реформ президента. После каждого заседания Национального совета утверждается специальный план по исполнению поручений Главы государства. Секретариат на основе этого плана следит за своевременным и качественным исполнением всей инициативы. Затем соответствующая справочная информация регулярно направляется руководству Администрации Президента и членам совета и публикуется на официальном сайте. Таким образом, наши партнеры всегда будут в курсе хода реализации инициатив Главы государства и смогут провести подробный анализ реализованных реформ», - подчеркнул Е. Карин.