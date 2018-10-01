Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 2 °С
Алматы: 7 °С
USD 370.03 EUR 428.49
RUB 5.61 CNY 53.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Благодаря программе «7-20-25» приобрели жилье - молодая семья из Уральска

15 Октября 2018 12:42 115
Поделиться:
Благодаря программе «7-20-25» приобрели жилье - молодая семья из Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Молодая семья Талгата Ниязгалиева и Айнур Тасмухановой из Уральска через программу «7-20-25» приобрели собственное жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Акмолинская область вошла в тройку лидеров по программе «7-20-25»
Сколько заявок одобрено по программе «7-20-25» в Казахстане - Нацбанк Мы решим вопросы с обеспеченностью жильем граждан - Женис Касымбек

По их словам, они ранее проживали с родителями.

Талгат работает инженером в АО «Казахтелеком», Айнур преподает английский язык в школе №26 Уральска. Супруги воспитывают двух детей.

«Несомненно, каждый мечтает о своем доме. После того, как в рамках Пяти социальных инициатив Главы государства была запущена программа «7-20-25», мы начали копить деньги. Особенно в этой программе понравилось то, что квартиру можно выбрать самим. Поэтому мы остановили свой выбор на 2-комнатной квартире в районе Солтүстік-шығыс, глде находится детский сад нашего сына. Деньги собирали до июля, после чего обращались в несколько банков. В конечном итоге остановились на «Банке ЦентрКредит». Квартиру оформили в течении двух дней после того, как подали все документы. И ремонт в нашем жилье уже подходит к концу. Первоначальный взнос не превышает 20%, а годовая ставка ипотеки - 7%. В месяц платим по 60 тыс тенге», - сказала Айнур Тасмуханова.

Отметим, что в период с июля по октябрь 97 жителей ЗКО выразили желание участвовать в программе «7-20-25», 47 из них стали владельцами собственной жилплощади.


Благодаря программе «7-20-25» приобрели жилье - молодая семья из Уральска

Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сабина Біржанқызы

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жилье, Пять социальных инициатив, Западно-Казахстанская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив