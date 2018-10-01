Благодаря программе «7-20-25» приобрели жилье - молодая семья из Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Молодая семья Талгата Ниязгалиева и Айнур Тасмухановой из Уральска через программу «7-20-25» приобрели собственное жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По их словам, они ранее проживали с родителями.

Талгат работает инженером в АО «Казахтелеком», Айнур преподает английский язык в школе №26 Уральска. Супруги воспитывают двух детей.

«Несомненно, каждый мечтает о своем доме. После того, как в рамках Пяти социальных инициатив Главы государства была запущена программа «7-20-25», мы начали копить деньги. Особенно в этой программе понравилось то, что квартиру можно выбрать самим. Поэтому мы остановили свой выбор на 2-комнатной квартире в районе Солтүстік-шығыс, глде находится детский сад нашего сына. Деньги собирали до июля, после чего обращались в несколько банков. В конечном итоге остановились на «Банке ЦентрКредит». Квартиру оформили в течении двух дней после того, как подали все документы. И ремонт в нашем жилье уже подходит к концу. Первоначальный взнос не превышает 20%, а годовая ставка ипотеки - 7%. В месяц платим по 60 тыс тенге», - сказала Айнур Тасмуханова.

Отметим, что в период с июля по октябрь 97 жителей ЗКО выразили желание участвовать в программе «7-20-25», 47 из них стали владельцами собственной жилплощади.





Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сабина Біржанқызы