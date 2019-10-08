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Благодаря профсоюзам повышена зарплата более миллиона казахстанских работников

8 Октября 2019 19:43
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Благодаря профсоюзам повышена зарплата более миллиона казахстанских работников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Федерации профсоюзов РК (ФПРК) Ералы Тугжанов отметил достижения в работе профсоюзного движения республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Благодаря активной работе профсоюзов количество коллективных трудовых договоров в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличилось на 17%, а по сравнению с 2016 годом - на 24%. В 2019 году количество договоров увеличилось на 15%. Это конкретный результат вашей работы», - сказал Ералы Тугжанов, выступая на торжественном собрании в честь Дня профсоюзов в столице.

По данным федерации, сегодня по республике при участии профсоюзов 199,6 тысяч работодателей повысили зарплату 1,1 млн работникам. На данных предприятиях средняя зарплата низкооплачиваемых работников увеличена на 31%. По инициативе профсоюзов поднят вопрос о пересмотре методики определения базового должностного оклада, о влиянии минимальной заработной платы на оплату труда и пересмотре размеров тарифных ставок для всех категорий работников.


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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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