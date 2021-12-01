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Благодаря политике Елбасы Казахстан добился исторических успехов – глава столичного предприятия

1 Декабря 2021 15:00
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Благодаря политике Елбасы Казахстан добился исторических успехов – глава столичного предприятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор производственно-хозяйственного предприятия «Жаснұр» акимата города Нур-Султана Даурен Ахметалиев поздравил казахстанцев с праздником - Днем Первого Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

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«Уважаемые казахстанцы, от всей души поздравляю вас с Днем Первого Президента Республики Казахстан! 1 декабря – это день открытия новой белой страницы в нашей истории. Такой знаменательной датой мы отдаем дань уважения огромному труду Нурсултана Абишевича Назарбаева и народу Казахстана. Поддерживая инициативы Первого Президента, страна достигла больших высот. Благодаря его политике за годы суверенитета Казахстан добился беспрецедентных исторических успехов», - сказал Даурен Ахметалиев.

По его словам, сегодня Казахстан – это современная прогрессивная республика с динамично развивающейся экономикой, казахстанцы обрели уверенность в завтрашнем дне.

«Нас знают во всем мире, как миролюбивое и процветающее государство. Честь нашего государства среди стран мира растет со временем. Поздравляю всех с этим праздником и желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и долгих лет жизни», - пожелал глава предприятия.


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#Нур-Султан   #Общество   #Первый Президент - Елбасы  
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