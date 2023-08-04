Благодаря поддержке группы компаний Freedom улучшится водоснабжение Актау и пригородных сел

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 4 августа, в селе Акшукур Мангистауской области введена в эксплуатацию насосная станция и сети водоснабжения, которые в будущем позволят улучшить обеспечение пресной водой жителей Актау и пригородных сел Тупкараганского района. Стоимость проекта составила 2,12 млрд тенге и полностью профинансирована Группой компаний Freedom, передает МИА «Казинформ».



В открытии объектов питьевого водоснабжения, которые находятся в 10 км от города Актау, приняли участие Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Строительство насосной станции и сетей водоснабжения от опреснительного завода до ЦУВС-4 (Центральный узел водоснабжения) в городе Актау и монтажные работы были произведены государственным коммунальным предприятием «Каспий Жылу, Су Арнасы» Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области. На данный момент со стороны ГКП «КЖСА» объекты на 100% готовы к подаче воды.

Проект реализован в рамках меморандума Группы компаний Freedom с Мангистауской областью, подписанного в октябре прошлого года. Инициатива направлена на поддержку национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», созданного с целью обеспечения равного доступа граждан к базовым услугам, улучшению жилищно-коммунальных условий и транспортной связанности.

Тимур Турлов, Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.:

«В прошлом году в ходе встречи с акимом Мангистауской области мы увидели ключевую проблематику региона, которая требовала безотлагательных действий. Поэтому мы сразу приступили к реализации этого большого и амбициозного проекта, результаты которого видим уже сегодня. Сотни тысяч людей получат доступ к чистой питьевой воде благодаря партнерству бизнеса и государства. Нам потребовалось менее года, чтобы разработать и воплотить огромный проект, имеющий жизненно важное социально-экономическое значение для региона. Это доказывает, что совместными усилиями мы можем быстро и качественно решать масштабные проблемы и вносить вклад в повышение уровня жизни граждан страны».

Протяженность каждой из двух ниток водопровода составляет более 10 км, а производительность насосной станции – 20 000 м³/сутки. Посредством построенного водовода будет улучшено бесперебойное обеспечение водой жителей сел Акшукур и Саина-Шапагатова Тупкараганского района, а также часть жителей города Актау.

Нурлан Ногаев, аким Мангистауской области:

«Сегодня мы присутствуем на открытии одного из важных объектов для нашего региона – новой насосной станции и сети водоснабжения, которые помогут в решении проблемы дефицита питьевой воды в Актау и близлежащих селах Тупкараганского района. Проблема дефицита воды в последние годы является очень актуальной для Мангистауской области. Акиматом области ведутся системные работы по решению данной проблемы: строятся опреснительные заводы, увеличиваются мощности действующих. В течение нескольких лет ожидается полное решение проблемы нехватки воды. Сегодняшнее открытие насосной станции и сети водоснабжения от опреснительного завода до ЦУВС-4 является одним из примеров предпринимаемых мер по решению проблемы. Проект полностью профинансирован Группой компаний Freedom, за что жители области выражают огромную благодарность».

Поддерживая их в числе прочего инвестициями в значимую для местных сообществ инфраструктуру, Группа компаний Freedom активно финансирует социальные и экологические проекты, направленные на улучшение качества жизни в регионах присутствия и охрану окружающей среды. Будучи участником Национального ESG-клуба, брокерское направление Группы принимает участие в его заседаниях, обсуждая перспективные направления деятельности и актуальные вопросы внедрения практик устойчивого развития в компаниях финансового сектора.