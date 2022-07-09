9 Июля 2022 11:52

Благодаря оцифровке можно обезопасить жизнь людей на производстве – Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин сообщил о том, какую пользу могут принести цифровые технологии в вопросах безопасности производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook министра.

«Был в рабочей поездке с Премьер-Министром в Караганде. В Карагандинской области насчитывается 292 ИТ-компании, в которых работают более 3 тыс. специалистов», - поделился Багдат Мусин.

Наиболее остро стоят вопросы безопасности жизни людей на предприятии «АрселорМиталл», где только в прошлом месяце погибли пять человек. Также продолжается следствие по факту гибели шести горняков на шахте «Абайская» в ноябре прошлого года.

«Для промышленного сектора В частности, посещая промышленные объекты «АрселорМиттала» рассказал Алихану Смаилову о возможностях цифровизации производственных процессов с помощью технологии 5G, которые являются еще и элементом отвечающим за безопасность на производстве.

Премьер-Министр дал поручение предприятию «АрселорМиттал» провести ускоренную цифровизацию, направленную на применение лучших практик на основе сетей 5G. К примеру, внедрение системы «умная каска», которая с точностью до сантиметра сможет определить местонахождение человека в шахте, обеспечит бесперебойную связь работника с диспетчером и сможет в режиме-онлайн предоставлять информацию о происходящих в шахтах событиях. Это всего лишь один пример, направленный на сохранение жизней и снижения травматизма работников. Множество важных процессов можно изменить благодаря оцифровке и обезопасить жизнь людей на производстве!» - написал Багдат Мусин.

Как ранее сообщалось, 10 июня при разборе недействующей печи погибли четыре огнеупорщика, еще один получил тяжелые травмы. 16 июня на ТЭЦ-2 при проведении монтажных работ разбился рабочий. Групповой несчастный случай произошел в кузнечно-прессовом цехе дочерней компании «АрселорМиттал Темиртау» - «Курылысмет».

Заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин ранее заявлял, что АО «АрселорМиттал Темиртау» недостаточно средств вкладывает в модернизацию производства.

Комиссия пришла к выводу о стопроцентной вине работодателя.









Фото: facebook.com/BagdatMussin