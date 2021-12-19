Благодаря Независимости моя мечта стала реальностью – врач из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рожденные в год обретения Независимости РК на сегодня растут и развиваются вместе со страной. Каждый трудится в разных сферах деятельности. Одна из них - врач-эндоскопист научного центра педиатрии и детской хирургии Магда Курбанова. Корреспонденту МИА «Казинформ» она рассказала о своей работе и достижениях.

Магда Курбанова - ровесница Независимости. Она сегодня лечащий детский врач. Своей профессии уделяет особое внимание. Квалифицированный специалист с детства мечтала носить белый халат и работать в сфере здравоохранения.

«Я уроженка Жамбылской области, города Тараза. Тяга к медицине у меня началась с детства. В школе была заведующая сектором чистоты, отвечала за чистоту класса и учеников. Потом часто играла роль врача на внутришкольных праздничных мероприятиях. Благородные люди в белых халатах всегда воспринимались мной как мудрые, с добрыми сердцами и добротой, помогающие людям. Я всегда ставила их примером для себя», - рассказала Магда Курбанова.

Наша героиня поделилась, что когда она училась в школе, ее мать сильно заболела, и тогда будучи юной, она приняла окончательное решение стать врачом.

«Когда я училась в пятом классе, моя мама заболела и была госпитализирована. С того дня я твердо решила, что буду врачом. Сейчас с мамой все хорошо. Я ей помогаю. Детская мечта сбылась. Сейчас я врач. В 2013 году окончила Казахстанско-Российский медицинский университет по специальности «детский хирург», затем училась в интернатуре. Свою первую трудовую деятельность начала в городской поликлинике №4 г. Тараз. Четыре года училась в резидентуре педиатрического центра, где сейчас работаю врачом-эндоскопистом. Моя цель - внести свой вклад в здоровье детей», - сказала врач.

По словам Магды Курбановой, суверенитет открыл большие возможности для молодежи.

«В наше стране есть большие возможности для молодежи и, самое главное, у нас есть земля, Родина, свой гимн, свой герб и свой родной язык. С обретением суверенитета нашей страной казахская молодежь получила возможность повышать свои знания. Со стороны государства оказывается хорошая поддержка . Хочу отметить программу «Болашак», которая существует с 1993 года. Она даёт возможность получить знание и опыт в зарубежных странах и с дальнейшим повышением квалификации в своей стране. Открываются вузы, инновационные проекты для молодежи. Вместе с тем, для того, чтобы наша страна стала суверенной страной, достаточно мер, которые предпринимаются в сферах спорта, туризма, культуры. Каждый раз радуюсь переменам и достижениям, которые происходят в нашей независимой стране», - сказала М. Курбанова.

По ее словам, за 30 лет медицина развивается так же динамично, как и другие отрасли.

«В целях развития отечественной медицины в стране принято много программ. Первая программа – государственная пятилетняя программа «Здоровье народа». Затем реализуются государственная программа реформирования и развития здравоохранения на 2005-2010 годы «Саламатты Қазақстан», «Денсаулық». И в настоящее время проект по развитию здравоохранения «Здоровая нация». Медицинские организации наполнились новейшими оборудованиями. Медицина Казахстана не уступает развитым странам. В лечении пациента используется вся новая инновация. Медицинские работники также профессионально растут. Я считаю, что все это - плод независимости», - заявила она.

Наша собеседница остановилась также на специфике своей профессии.

«Задача моей профессии - исследовать внутренний организм человека, то есть выявить дефект желудочно-кишечного тракта. В отделении проводится комплекс различных эндоскопических исследований. Среди них - эзофагоскопия (осмотр пищевода), гастроскопия (осмотр желудка), дуоденоскопия (осмотр толстой кишки), колоноскопия, эпифарингоскопия (осмотр носоглотки), ларингоскопия (осмотр трахеи и бронхов), трахеобронхоскопия ( осмотр трахеи и бронхов) и многое другое», - рассказала Магда Курбанова.

По словам врача, её жизненная позиция - не сбиваться с честного пути.

«Цель, которую я ставила перед собой, - не отступать от честного пути и трудиться во благо страны. Внести свою лепту во благо здоровья народа, в укрепление здоровья детей. Для меня большое счастье родиться в год провозглашения Независимости Казахстана. Поэтому очень важно внести свой вклад в развитие и процветание нашей Родины»,- отметила М. Курбанова.

Врач также поздравила всех соотечественников с праздником.

«Все мои достижения благодаря Независимости. В суверенной стране мы живем свободно. Что может быть лучше этого?! Как ровесница Независимости, я также внесу свой вклад в развитие своей страны. Теперь наша задача - беспристрастно обслуживать население и способствовать дальнейшему процветанию нашей страны. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с праздником и пожелать нашей стране мира, благополучия, счастья каждой семье и здоровья!» - сказала Магда Курбанова.