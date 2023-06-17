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Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан

Автор:  
Анеля Касымова
17 Июня 2023, 14:27
Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» продолжает путь по Казахстану. Айтен Кенжехан из села Бирлик рассказал, что благодаря поезду прошел комплексное обследование, в том числе УЗИ сердца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приехал из села Бирлик. Получил лечение, меня осмотрели врачи. Прошел УЗИ, был на осмотре у врача-уролога. Все в порядке. Получил все необходимое лечение», - сказал житель села Айтен Кенжехан.

Отметим, что медицинский поезд продолжает медицинский тур по стране. С 13 по 25 июня врачи осмотрят жителей Павлодарской области.

Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.


Павлодарская область   Здравоохранение   Саламатты Қазақстан  
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