Благодаря коронавирусу вера в Бога окрепла – главный сефардский раввин Израиля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосиф призвал людей проявлять больше терпения друг к другу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря коронавирусу, вера в Бога окрепла, потому что люди поняли, что от нас ничего не зависит, даже маленький вирус, который не смог понять ни один эксперт. Все зависит от Бога. Мы все молимся, чтобы святое благословение уберегло нас от эпидемий, войн, и сделало мир более разумным и лучшим. И все же, что мы можем сделать, чтобы наши молитвы творцу были приняты? Это уступки ближнему и отказ от дурных привычек», - сказал Ицхак Йосиф на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Все это, по его словам, гарантируют нам в ответ такое же поведение.

«Религиозные лидеры должны быть примером терпения, уступчивости, отказа от дурных качеств, терпения, уважения друг к другу, являя собой практический пример и обучая добру», - добавил раввин.



