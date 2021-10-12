Благодаря инициативе Фонда «Халык» школьники смогли заработать миллионы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вот уже год как бизнес-инкубатор «OZGERIS» предоставляет бесплатное обучение юным предпринимателям со всех уголков Казахстана.Инициатор проекта Благотворительный Фонд «Халык» подвел итоги работы бизнес-инкубатора. Бюджет проекта 70 млн тенге. 200 лучших участников стали обладателями грантов от Фонда «Халык». Более 60% профинансированных участников бизнес-инкубатора сейчас зарабатывают в общей сложности десятки миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Благотворительный Фонд «Халык».

Все мы понимаем, как важно взрастить поколение, которое умеет реализовывать свои идеи, создавать нужные обществу продукты и монетизировать свои бизнес-решения. Необходимо развивать культуру предпринимательства среди молодежи и оказывать всестороннюю поддержку в их бизнес-начинаниях.

OZGERIS powered by Halyk Fund – это проект для учащихся 8-11 классов, всего за 4 недели старшеклассники научатся создавать бизнес-решения, прописывать финансовый план, тестировать идеи, презентовать и продвигать свои продукты. Под руководством опытных наставников юные бизнесмены на практике смогут протестировать свои первые бизнес-идеи, и самое главное, получить грант на реализацию или развитие своего проекта.

Инициатор и основной организатор проекта - Б лаготворительный Ф онд «Халык», который поддерживает развитие предпринимательского потенциала среди молодого поколения Казахстана. В рамках проекта на развитие малого бизнеса БФ «Халык» было выделено 200 грантов.

Вот уже год как бизнес-инкубатор OZGERIS предоставляет бесплатное обучение юным предпринимателям со всех уголков Казахстана. За это время подали заявки более 4000 школьников, по итогам отбора обучение прошли 1400 детей (итого 5 учебных групп). Подростки приходят сюда ради новых знаний, обучение дает мощный старт для их развития в будущем и возможность реализовать бизнес-идеи в жизнь! Так, например, ребята выращивают микрозелень, запускают собственные бренды одежды, 14-летний школьник открыл фриланс-школу по кодингу, другой онлайн курсы по спидкубингу, школьница из небольшого поселка Байсерке помогает будущим мамам собирать сумки в роддом. Самым молодым участницам проекта всего 13 лет. Участники OZGERIS powered by Halyk Fund – яркий пример амбициозной и прогрессивной молодёжи нашей страны!

БФ «Халык» подвел итоги OZGERIS за прошедший год: Общий бюджет проекта — 70 млн тенге. 200 лучших участников стали обладателями грантов от Фонда «Халык» . Более 60% профинансированных участников бизнес-инкубатора сейчас зарабатывают в общей сложности десятки миллионов тенге.

«Юные предприниматели – это будущее нашей страны, поэтому для Фонда «Халык» важно поддержать молодёжь прямо сейчас, когда она делает свои первые шаги в бизнесе. Мы не только обучаем подростков важным навыкам предпринимательства, но и финансируем лучшие проекты. Фонд планирует и в дальнейшем поддерживать проекты, способствующие развитию бизнес-потенциала школьников» - говорится в обращении Председателя Попечительского совета БФ «Халык» Динары Кулибаевой.