Благодаря Договору о запрещении ядерного оружия оно признается вне закона – М. Тлеуберди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21-23 июня 2022 года в Вене состоится историческое событие в сфере ядерного разоружения – Первая встреча государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Liter.kz опубликовал статью заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди, передает МИА «Казинформ».

«Вступление договора в силу в январе 2021 года стало ожидаемым сигналом, демонстрирующим решимость государств – членов ООН принять конкретные меры по делегитимации ядерного оружия – объявлению его вне закона.

Это стало особенным событием для нашего народа, испытавшего на себе все пагубные последствия ядерных испытаний.

Как отметил в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, «сегодня Казахстан является для всего мира примером и образцом для подражания как ответственное государство, добровольно отказавшееся от своего ракетно-ядерного арсенала и закрывшее крупнейший в мире атомный испытательный полигон».

На протяжении полувека наши степи содрогались от атмосферных, наземных и подземных испытаний. «Ядерный Молох» негативно повлиял на здоровье около 1,5 млн казахстанцев, проживавших вблизи полигона площадью более 18 тыс. квадратных километров, соразмерной с территориями некоторых государств. Последствия радиационного заражения данных районов восточной части Казахстана ощущаются и по сей день.

По инициативе Казахстана дата закрытия Семипалатинского полигона – 29 августа – в 2009 году была объявлена Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем действий против ядерных испытаний. Подчеркивая символичность этой даты, в 2019 году Казахстан передал в Секретариат ООН как депозитарию инструмент о ратификации ДЗЯО.

Унаследовав после распада СССР значительную часть его ядерного арсенала, Казахстан добровольно отказался от положения четвертой ядерной державы мира и в 1993 году присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в статусе государства, не обладающего ядерным оружием. Хочу отметить, что ДЗЯО был разработан в поддержку ДНЯО и полностью дополняет его актуальное значение в сфере укрепления режима нераспространения ядерного оружия, мирного использования атомной энергии и в целом обеспечения международной безопасности.

Фактически ДЗЯО представляет собой отражение неудовлетворенности большинства государств – членов ООН игнорированием ядерными странами своих обязательств по ядерному разоружению, закрепленных в ряде международных договоров и документов, включая статью VI ДНЯО. По этой причине мы полагаем целесообразным упомянуть договор в заключительном документе предстоящей в августе 2022 года Обзорной конференции ДНЯО.

Договор закрепляет ряд обязательных правовых новелл в сфере ядерного разоружения. Впервые в истории человечества ядерное оружие признается вне закона. Запрещаются производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств, а также применение угроз его использования.

Страна, обладающая ядерным оружием, может присоединиться к ДЗЯО, если согласна уничтожить свое ядерное оружие и системы доставки в соответствии с юридически обязывающим, верифицируемым, ограниченным по времени планом. Аналогичным образом к нему может присоединиться страна, на территории которой размещено ядерное оружие, если согласна вывести его. В Договоре не прописаны временные рамки или конкретные меры по разоружению, поскольку их планируется утвердить государствам-участникам по итогам Первой конференции ДЗЯО.

Активное участие Казахстана придало импульс процессу подготовки к Первой конференции ДЗЯО. Наиболее важным вкладом нашей страны в этот процесс явилась деятельность в качестве «фасилитатора» (проводника) содержательных решений. В частности, по инициативе Казахстана и Кирибати (на территории этого островного государства в Тихом океане было проведено 39 испытаний американского и британского ядерного оружия) была создана рабочая группа по выработке предложений по вопросу позитивных обязательств в соответствии со статьями 6 и 7 договора в части оказания поддержки жертвам ядерных испытаний и применения ядерного оружия, восстановления окружающей среды.

Позитивные обязательства в рамках ДЗЯО относятся к узловым аспектам и ориентированы на устранение ущерба от использования и испытаний ядерного оружия в прошлом, а также предотвращение возможного ущерба в будущем.

Среднесрочной целью этой инициативы является учреждение Международного трастового фонда для финансирования проектов, связанных с помощью жертвам и восстановлением окружающей среды, включая оценку потребностей, программные меры реагирования, а также международное сотрудничество в этих целях. Обсуждается механизм определения источников финансирования (от государств – участников и, возможно, от государств, не являющихся участниками ДЗЯО, НПО, меценатов и частных лиц) работы, требующей специальных знаний, материалов и оборудования. Важно отметить, что данное предложение нашло поддержку среди экспертного сообщества и академических кругов.

Хочу отметить, что при финансовой поддержке Казахстана и управления по вопросам разоружения ООН казахстанцы, пострадавшие от ядерных испытаний, и представители молодежи островных государств Тихоокеанского региона смогут принять участие в Первой конференции ДЗЯО и поделиться своей историей с высокой международной трибуны для привлечения внимания к тому, какими плачевными могут быть последствия применения/испытания ядерного оружия.

Позитивные обязательства ДЗЯО имеют практическое значение для Центральной Азии. В соответствии со статьей 7 ДЗЯО, государства могут привлекать помощь других участников договора и международных структур для реализации вышеуказанных положений. Учитывая имеющиеся проблемы урановых хвостохранилищ в ряде стран нашего региона, данная норма позволила бы содействовать привлечению донорских средств от других государств и международных организаций для рекультивации хвостохранилищ и реализации превентивных мер помощи населению вблизи урановых рудников.

Поэтому Казахстан, являясь единственным государством на пространстве СНГ, которое присоединилось к ДЗЯО, в соответствии со статьей 11 по универсализации документа проводит системную работу по расширению состава его участников, в первую очередь из числа стран Центрально-Азиатской зоны, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО).

Напомню, что учрежденная Казахстаном совместно с соседями по региону Семипалатинским договором 2006 года ЦАЗСЯО является первой и на сегодня единственной подобной зоной в Северном полушарии. Ключевым дополнением к нему стал Протокол о негативных гарантиях, в котором государства, обладающие ядерным оружием, обязуются не применять его в отношении участников договора. В связи с этим мы признательны Великобритании, Китаю, России и Франции за завершение ратификации этого важного для нас документа. В прошлом году министры иностранных дел государств – сторон договора – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – сделали совместное заявление к его 15-летию, в котором подтвердили незыблемую приверженность его положениям и призвали американских партнеров как можно скорее ратифицировать вышеуказанный протокол.

Участники зон без ядерного оружия по всему миру находятся в авангарде процесса ядерного разоружения. Основные цели и задачи создания зон, свободных от ядерного оружия, соответствуют принципам и философии ДЗЯО. Это означает, что государство – участник Семипалатинского договора может присоединиться к ДЗЯО, не принимая на себя дополнительных обременяющих обязательств. Кроме того, если государство – участник Семипалатинского договора уже приняло соответствующие национальные нормативные правовые акты в целях имплементации положений Семипалатинского договора, то, вероятно, этого будет достаточно для исполнения обязательств, которые государство примет на себя, присоединившись к ДЗЯО. Это подтверждают ведущие международные НПО и эксперты в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

Следует также особо подчеркнуть, что ДЗЯО набирает популярность в разных регионах мира, в том числе благодаря усилиям гражданского общества, побуждающего правительства и парламентариев своих стран присоединиться к договору. Казахстан приветствует решение ряда европейских стран (Швейцария, Швеция и Финляндия), в том числе намерения членов НАТО (Германия и Норвегия), участвовать в качестве наблюдателей в Первой конференции государств – участников ДЗЯО.

Договор является еще одной эффективной платформой для наших дальнейших усилий по построению мира без ядерного оружия. Казахстан продолжит демонстрировать пример высокой ответственности перед настоящими и будущими поколениями человечества.

В данном контексте нельзя не отметить и принятую по инициативе Казахстана на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 декабря 2015 года Всеобщую декларацию ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия. Всеобщая декларация призывает к полной ликвидации ядерного оружия как единственной абсолютной гарантии против его применения или угрозы применения.

В прошлом году резолюция набрала рекордное количество – 141 голос государств – членов ООН, указывая на положительную динамику этого процесса. Особого внимания заслужила поддержка резолюции Индией и Северной Кореей – государствами, обладающими ядерным оружием, а также Ираном, выступившим в числе соавторов резолюции.

На фоне объявления ядерного оружия вне рамок международного права значительно усилится призыв к государствам, обладающим ядерным оружием, к скорейшим и безотлагательным шагам в сфере ядерного разоружения. С этой целью Казахстан неустанно призывает к диалогу между ядерными странами и сторонниками ДЗЯО для сближения их позиций и укрепления доверия между ними, что особенно необходимо в нынешних сложных геополитических условиях. Такая работа ведется и в рамках Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению и профильных площадок в рамках ООН, включая Первый комитет Генеральной Ассамблеи, где наша страна примет председательство в ходе 77-й сессии.

Открытие к подписанию ДЗЯО и его вступление в силу дали многим странам дополнительную надежду на более безопасный и разумный мир, который переживает сегодня серьезный кризис. Как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13 тыс. 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны. Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия.

Практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению нашей планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия. С учетом этого Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию заместителя председателя Первой встречи ДЗЯО в 2022 году и председателя Третьей встречи на период 2024-2026 годов.

Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО.

Казахстан осознает, что на пути к достижению этой благородной, но амбициозной цели имеется множество политических и технических препятствий. Считаем необходимым приступить к практической работе в этом направлении», - написал в статье для казахстанских и зарубежных СМИ в канун Первой встречи государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия заместитель Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди.