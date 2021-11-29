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Благодаря датчикам газов и дыма предотвращена гибель 29 человек – Нурболат Дербисов

29 Ноября 2021 15:30
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Благодаря датчикам газов и дыма предотвращена гибель 29 человек – Нурболат Дербисов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря датчикам газов и дыма предотвращена гибель 29 человек. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 июня по 19 ноября текущего года по республике в индивидуальных жилых домах установлено 16 490 датчиков, из них датчиков природного газа – 7 758, угарного газа – 8 284 и дымовых – 448. С начала отопительного сезона 2021-2022 годов зафиксировано 3 случая сработки датчика о предельно допустимой концентрации угарного газа в помещении, благодаря которой удалось предотвратить острое отравление и гибель 29 человек», – сказал Н.Дербисов.

По его словам, с 2019 года по республике установлено 137 002 датчика. Прямым результатом данной работы является сработка в прошлые отопительные периоды 39-ти датчиков, которыми фактически спасена жизнь 100 граждан.

Также председатель Комитета сообщил, что в средствах массовой информации, с целью профилактики пожаров, проведено 6 852 выступления, из них по телевидению – 650, в печати – 2 425, по радио – 3 777. В социальных сетях, мессенджерах, на официальных сайтах размещено 8 748 информаций. По громкоговорящей связи объектов с массовым пребыванием людей проведено 37 067 выступлений.

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#Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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