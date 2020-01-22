Благодаря цифровизации выявлено более трех тысяч адмнарушений в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Благодаря цифровизации в Павлодарской области полицейские выявили более трех тыс. административных нарушений и составили по ним с помощью цифрового реестра материалы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года с помощью единого реестра административных правонарушений павлодарскими полицейскими составлено более трех тыс. протоколов с наложением штрафов на сумму более 17 млн тенге, из них взыскано более девяти млн тенге, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Кроме этого, стражами правопорядка предупреждены более одной тыс. и подвергнуто административному штрафу около трех тыс. правонарушителей».

Одним из основных направлений госпрограммы «Цифровой Казахстан» стал переход уголовного и административного производства на электронный формат, отметили стражи порядка. В органах внутренних дел проект «Единый реестр административных производств» внедрён 1 января 2019 года. Целью этой кампании - полная автоматизация административного процесса от составления протокола до оплаты штрафа и снятия ограничения.

«Преимущества в электронных административных протоколах - время составления сократилось с одного часа до пяти минут. Сотрудники полиции не тратят время, чтобы вписать анкетные данные, проверить по радиостанции сведения о розыске как самого лица, так и транспортного средства», - добавили в департаменте.

Чтобы выяснить повторность совершения административного правонарушения, достаточно вбить ИИН, государственный номер, и система автоматически отобразит необходимые сведения. Она, к тому же, сокращает коррупционный риск, то есть сотрудник полиции после забивки административного протокола не сможет его отменить.

«К примеру, за превышение скорости 53-летний водитель автомашины ГАЗ-288 привлечён к административной ответственности по статье «Превышение установленной скорости движения» КРКоАП с наложением штрафа в размере 13 255 тенге. Также за управление транспортным средством марки Audi c невключёнными фарами в дневное время суток в отношении 36-летнего жителя Щербактинского района составлен административный протокол по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации» КРКоАП», - дополнили картину стражи порядка.





Фото департамента полиции Павлодарской области