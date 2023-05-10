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Благодаря цифровизации сотрудники полиции освобождаются от ненужной отчетности

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
10 Мая 2023, 17:23
Благодаря цифровизации сотрудники полиции освобождаются от ненужной отчетности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Благодаря цифровизации сотрудники полиции освобождаются от ненужной отчетности для выполнения основных задач. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начат процесс дебюрократизации и оптимизации. МВД отказалось от ведения ненужных журналов и учетов. К примеру, анализ показал, что один только участковый инспектор большинство своего рабочего времени тратил на излишнее бумаготворчество. Следовательно, на свою главную задачу – на профилактику – у него физически не оставалось времени. Было решено отказаться от 10 видов журналов, 6 видов учетов, двух статотчетностей и 5 видов рапортов. Все они сейчас оцифрованы. Тем самым исключаем несвойственные и дублирующие функции. Этот процесс продолжается. Как итог – сотрудники высвобождаются на выполнение основных задач по превенции правонарушений», – сказал М.Кожаев.

Спикер отметил, что сейчас у общества очень высокие ожидания от полиции, но чтобы ожидания оправдались, нужно создать надлежащие условия работы для сотрудников. Здесь имеются проблемы: ненормированный рабочий день, отсутствие выходных, загруженность излишними отчетами, «гонка» за показателями, низкая зарплата, слабая оснащенность транспортом и техникой. Это препятствует внедрению сервисного подхода в работе полиции, потому что сложно требовать от уставшего, перегруженного бумажной волокитой сотрудника вежливого и доброжелательного отношения к людям. Поэтому, в рамках Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, принимаются системные меры по улучшению условий работы, чтобы деятельность полиции соответствовала запросам общества.


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