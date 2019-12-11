Благодаря архиву жамбылской полиции карагандинец узнал истории своих отца и дяди

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В специальный государственный архив информационно-аналитического центра департамента полиции Жамбылской области обращаются граждане СНГ и Казахстана за помощью в восстановлении судеб своих родных и близких, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.

Напомним, в 2014 году органы внутренних дел страны приняли из органов национальной безопасности более 176 тысяч единиц хранения архивных документов, в числе которых уголовные дела по репрессированным гражданам, бывшим военнопленным и репатриированным из Германии гражданам бывшего СССР. Министерством внутренних дел на ведомственном портале создан сервис «Мемориал», где можно получить информацию о репрессированных лицах, материалы по поиску и реабилитации лиц, являющихся жертвами массовых политических репрессий.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в архив жамбылской полиции обратился житель Караганды Серик Рысбеков.

«Благодаря сотрудникам информационно-аналитического центра, Серик Рысбеков узнал трагическую историю не только своего деда Д. Рысбекова, но и его родного брата, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Когда он направлял в Жамбылскую область заявление в отношении своего деда Д. Рысбекова, он и не подозревал, что найдет намного больше информации, чем ожидал. Ему на руки были выданы фотография и паспорт брата деда Ж. Туякова, а также архивные справки с анкетными данными и объемный материал о родственных связях и жизни братьев. Все полученные данные стали значимой находкой для составления родословной семейного клана Рысбековых-Туяковых. А помогли в этом специалисты архива информационно-аналитического центра департамента полиции. Наш архив хранит немало бесценных документов прошлой эпохи».

В своем обращении на имя руководства департамента полиции Серик Рысбеков поблагодарил сотрудников архива, которые помогли пролить свет на жизнь его родственников.

«С 2015 года специальный государственный архив департамента полиции Жамбылской области оказывает государственные услуги по выдаче архивных справок в отношении лиц, попавших в плен фашистской Германии в период ВОВ, а также реабилитированных граждан, подвергшихся массовым политическим репрессиям и впоследствии оправданных судебными органами. И число таких случаев восстановленной исторической справедливости растет из года в год. Так, если в 2015 году архивом ДП Жамбылской области было выдано восемь справок, то с начала 2019 года уже оказано 70 государственных услуг по выдаче справок и копий документов из личных дел. Во многих делах сохранились фотографии, записные книжки, рукописи, паспорта и другие личные документы, имеющие на сегодняшний день огромную ценность для родных и близких. Сегодня наши граждане, спустя годы и десятилетия восстанавливают события тех страшных лет, свидетелями которых стали их отцы и деды».

Специальные государственные архивы органов внутренних дел оказывают государственную услугу «Выдача архивных справок, копий архивных документов в пределах специального государственного архива МВД РК и его территориальных подразделений. Для получения архивных справок, копий документов гражданин должен подать письменное заявление в произвольной форме, предоставив документы, подтверждающие родство. В соответствии со статьей 16 Закона полностью реабилитированные граждане либо их представители, а в случае их смерти - родственники, имеют право на ознакомление с материалами прекращенных уголовных или административных дел, а также на получение сохранившихся в данных делах рукописей, фотографий и других личных документов, разъяснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.