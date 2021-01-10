Благодаря 30-процентной квоте изменится лицо Парламента – Марат Башимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря 30-процентной квоте изменится лицо Парламента. Такое мнение высказал на экспертной встрече Sailau Talks-2021 директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лицо Парламента изменится. Потому, что у нас сложилась парадоксальная ситуация. У нас исполнительная власть в последнее время была более открытой, чем Парламент. Это нонсенс, конечно. В любой стране Парламент – это тот институт, который представляет народ. Здесь закрыт. Сейчас в партийных программах везде записано, что они не только пленарное заседание, но и заседания комитетов, рабочих групп сделают открытыми и доступными», – сказал М.Башимов.

Директор Института отметил также, что в выборах активно участвовала молодежь, так же, как и в предвыборных дебатах. Независимо от уровня проведения этих дебатов, главное – участие в них различных экспертов, реализация права на участие в дебатах. По мнению М.Башимова, это также большое изменение в ходе нынешних выборов, отличающее их от прежних.

Как сообщалось ранее, в ходе экспертных встреч Sailau Talks-2021 обсуждаются особенности и важность нынешних выборов в Мажилис и маслихаты.

Мероприятие организовано Ассоциацией политических наук Казахстана и МИА «Казинформ».