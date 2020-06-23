Благодарственными письмами от имени Елбасы наградили павлодарских волонтеров

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Благодарственных писем от имени Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева удостоены около 100 павлодарских волонтеров и активистов, принимавших самое живое участие в общенациональной акции «Біз біргеміз!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этот нелёгкий период вы добровольно возложили огромную ответственность на свои плечи, - обратился к волонтёрам председатель Павлодарского областного филиала партии «Nur Otan», аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. - Более двух месяцев вы работали без выходных, помогая нашим землякам – как нуждающимся пенсионерам и семьям, так и полицейским, медикам и военным, которые дежурили на блокпостах. Каждый из вас показал пример высокой ответственности и патриотизма».

А. Скаков вручил добровольным активистам общенациональной акции «Біз біргеміз!» Благодарственные письма от имени лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева. Среди тех, кто получил награду, - индивидуальный предприниматель и депутат павлодарского областного маслихата Гульмира Нурханова, лидер областного филиала «Лиги волонтёров Казахстана» Карина Любченко, руководитель «Клуба добряков» Асхат Кустаулетов, председатель областного филиала молодёжного крыла «Jas Otan» Габит Хафиз, сотрудник студенческой филармонии Бахатхан Оразбек, преподаватель по вокалу Сания Кабдул и блогер Рымбек Кабиден, отметили в пресс-службе областного филиала партии.

Обратившись к ним, Абылкаир Скаков напомнил, что благодаря фонду «Birgemiz», созданному по инициативе Елбасы, 27 тысяч жителей Павлодарской области получили по 50 тысяч тенге. В ближайшее время такую же материальную поддержку получат ещё около 3,5 тысячи человек.

Всего в ходе общенациональной акции «Біз біргеміз!» павлодарские партийцы поддержали нуждающихся социально-продуктовыми наборами, которые были доставлены около 12 тысячам жителей региона.

«В этот и без того трудный период на юге нашей страны случилось подтопление, - напомнил Абылкаир Скаков. - Поддержку павлодарских партийцев ощутили и пострадавшие от наводнения жители Мактааральского района Туркестанской области, куда было направлено 40 тонн гуманитарной помощи - продуктов первой необходимости. Выражаю огромную благодарность всем волонтёрам, партийцам, представителям молодёжного крыла «Jas Otan», меценатам и, конечно же, нашим медицинским работникам».

В областном филиале партии добавили, что в течение этой недели благодарственные письма от имени Нурсултана Назарбаева вручат трём тысячам казахстанцев. Среди них - около 100 волонтёров и активистов из Павлодарской области.

Отметим, 20 марта 2020 года Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы в своем обращении к казахстанцам предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, своим Указом Глава государства объявил 2020 год Годом волонтера. 10 декабря 2019 года в городе Нур-Султане состоялась церемония закрытия Года молодежи и старта Года волонтера с участием Президента РК.





Фото Валерия Бугаева