27 Июня 2022 18:14

Благодарственными письмами и медалями наградили победителей Сурдлимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане состоялось торжественное чествование победителей и призеров XXIV Сурдлимпийских игр. В ходе мероприятия победители Сурдлимпийских игр были награждены орденом «Курмет», а призеры – благодарственными письмами от Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые спортсмены, тренеры и гости вечера. На Судлимпийских играх казахстанские спортсмены проявили особую активность и добились высоких результатов. Мы надеемся, что ваша победа даст стимул развитию сурдлимпийскому спорту. Выражаю особую благодарность всем спортсменам, победителям, тренерам. Искренне поздравляю вас с победой», - сказал в ходе церемонии награждения министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

На летних Сурдлимпийских играх, которые прошли с 1 по 15 мая 2022 года в городе Кашиас-де-сул Бразилии, приняли участие около 4 тыс. 500 спортсменов из 73 стран. 63 казахстанских спортсменов приняли участие в играх по восьми видам спорта и завоевали 28 медалей: три «золота», семь «серебра» и 18 «бронзы».

Благодарственными письмами и медалями были награждены 32 спортсмена и 10 тренеров.

«На Сурдлимпийских играх наши спортсмены продемонстрировали хорошие результаты. Мы можем с гордостью говорить об этом. Сегодня проводим церемонию награждения спортсменов. Казахстан уже в седьмой раз принимает участие в Сурдлимпийских играх. Надеюсь, что в дальнейшем увеличится количество спортсменов, которые будут защищать честь нашей страны на этих играх», - сказал председатель Комитета спорта Самат Ергалиев.

По его словам, следует пропагандировать среди населения успехи и достижения сурдлимпийских спортсменов.

«Наши спортсмены с особыми потребностями наряду с другими спортсменами защищают честь страны на международной арене. Вне зависимости от того, в каких играх спортсмены принимают участие, им всем в одинаковом размере выдается денежное вознаграждение. Занявшим первое место в XXIV Сурдлимпийских играх выдается вознаграждение в размере 250 тыс. долларов США. Спортсменам, занявшим второе место – в размере 150 тыс. долларов США, на третье место – 75 тыс. долларов США», - добавил Самат Ергалиев.