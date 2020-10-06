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Благодарственные письма за участие в праймериз вручил аким Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
6 Октября 2020, 17:07
Благодарственные письма за участие в праймериз вручил аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель областного филиала партии «Nur Otan», аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев вручил благодарственные письма участникам праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акмолинский областной филиал партии «Nur Otan».

В Казахстане завершились первые общенациональные праймериз, инициированные Елбасы, Лидером партии «Nur Otan» Нурсултаном Назарбаевым. Акмолинская область показала один из самых лучших результатов в стране: свои голоса за кандидатов отдали 91,4% партийцев (или около 34 тысяч партийцев). Это свидетельствует о неравнодушии и готовности участвовать во всех созидательных процессах.

«Итоги прошедшего предварительного голосования показали высокую активность и заинтересованность людей в динамичном развитии Акмолинской области. В регионе была отмечена высокая внутрипартийная конкуренция – в праймериз приняли участие 827 человек. В реалиях непростой эпидемиологической ситуации кандидаты вели агитационную работу: проводили встречи разных форматов - в «первичках», трудовых коллективах, с населением. Участники праймериз брали на контроль проблемные вопросы, выслушивали предложения, участвовали в публичных дебатах», - рассказали в ведомстве.

В Кокшетау Е. Маржикпаев поблагодарил акмолинцев за доверие и поддержку и вручил благодарственные письма участникам праймериз, отметив их искреннюю заинтересованность в развитии региона. Теперь лидерам праймериз предстоит провести огромную командную работу в предвыборной кампании по участию в выборах в маслихаты всех уровней и Мажилис Парламента Республики Казахстан.

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Напомним, в партии «Nur Otan» завершили работу по подсчету голосов избирателей по итогам первого этапа внутрипартийных выборов. По информации Центрального организационного комитета по проведению праймериз, в четырехдневном голосовании приняли участие 662 687 человек. Явка составила 84%.


Акмолинская область   Нур Отан   Выборы   Политические партии   Регионы   Общество  
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