Благодарственные письма вручили участникам праймериз в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском областном филиале партии Nur Otan подвели итоги праймериз. Участников, которые впервые решились на предвыборную борьбу, наградили благодарственными письмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я наблюдал за дебатами, вникал в ваши программы. Многое почерпнул для себя и для своей работы. Считаю, что все вы проделали огромную работу и получили очень важный опыт», - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек на встрече с однопартийцами.

Он вручил благодарственные письма 28 членам партии. Это представители молодёжи, руководители предприятий, учителя, спортсмены.

Даниель Диль работает на шахте им. Костенко подземным горнорабочим.

«В таком формате политической реформы не только у партийцев, но и у населения коренным образом поменялось сознание и восприятие своей личной позиции: «А что я делаю полезного для своей страны?». Сегодня люди, особенно мы, молодёжь, хотим более активно участвовать в жизни нашего общества», - отметил молодой горняк.

По словам врача Дмитрия Матюшко, в качестве кандидата он представлял интересы всех медицинских работников.

«Я впервые участвую в праймериз. Даже не знал, что это такое. Рад, что прошёл весь путь - от начала регистрации до финиша. Полученный новый опыт мне очень пригодится. Моя предвыборная программа касалась в первую очередь системы здравоохранения. Здоровая нация - это главный приоритет нашей страны. Елбасы, председатель партии Нурсултан Назарбаев, всегда об этом говорит», - сказал он.

Участники праймериз озвучили ряд вопросов, которые ставили жители на встречах во время кампании внутрипартийного отбора. Проблемы касались благоустройства, ремонта дорог, улучшения экологической ситуации, строительства льготного жилья для очередников.

Работу по этим направлениям включат в план партии Nur Otan на 2021-2025 годы.

Приём заявок на праймериз стартовал 17 августа. Всего во внутрипартийных выборах участвовало 857 кандидатов. До этапа голосования дошли 730. Все они представили свои программы, встречались с жителями области, проводили активную агитационную работу и участвовали в дебатах. Среди кандидатов были представители молодёжи, спортсмены, рабочие, работники образования, здравоохранения и других сфер.