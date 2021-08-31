Благодарственные письма от имени Президента РК вручил призерам олимпиад Асхат Аймагамбетов

НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов провел неформальную встречу с призерами международных олимпиад. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В этом году на крупнейших международных соревнованиях наши школьники завоевали 26 медалей, среди которых две золотые, 13 серебряных и 11 бронзовых, обновив тем самым рекорды последних лет.

Во время нашей беседы дети поделились историями своих побед, озвучили свои предложения и задали интересующие вопросы.

Вместе со школьниками и тренерами мы обсудили дальнейшие направления развития олимпиадного движения», - написал Асхат Аймагамбетов.

По его информации, в этом году республиканский этап олимпиады прошел в новом электронном формате. Также были приняты новые меры по обеспечению академической честности. Тренеры и сами школьники предложили дополнительные меры по усилению работы в этом направлении.

«Что касается поддержки одаренных детей, то сейчас по поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева министерство подготовило для этого системные и комплексные решения.

В завершение встречи призерам олимпиад вручил благодарственные письма, подписанные Президентом. Также мы отметили заслуги тренеров школьников. Ранее благодарственные письма от моего имени были направлены родителям 3000 одаренных детей.

Я хочу еще раз поблагодарить педагогов, родителей и тренеров всех участников олимпиад. Ваша заслуга в достижении таких результатов бесспорна. Хочу отметить, что Министерство образования и науки, в свою очередь, продолжит создавать условия для того, чтобы наши школьники и дальше продолжали покорять мировой пьедестал и достойно представлять нашу страну», - резюмировал министр.