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    09:33, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Благодарность жамбылским полицейским выразили родители иностранца с ограниченными возможностями

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Получить необходимые документы иностранцу с ограниченными возможностями помогли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в управление миграционной службы обратилась жительница города Тараза с просьбой ускорить выдачу вида на жительство ее сыну Виталию - гражданину Российской Федерации.

    «Молодой человек получил серьезную травму в РФ и нуждается в ежедневном уходе и лечении. Однако из-за иностранного гражданства не может получить бесплатно необходимый объем медицинских услуг. Принимая во внимание состояние здоровья Виталия и тот факт, что 7 февраля 2020 года решением Таразского городского суда он признан недееспособным, для получения необходимых документов органами внутренних дел направлен запрос в органы юстиции города Тараза об истребовании в Компетентных органах Российской Федерации необходимых справок».

    Получив документы из Российской Федерации, сотрудники миграционной службы, после проведения всех необходимых мероприятий, выдали иностранцу разрешение на постоянное место жительство в Республике Казахстан.

    Для оформления необходимых документов полицейские сами выехали по месту жительства мужчины, заполнили бумажные формуляры и направили в МВД РК для изготовления вида на жительство.

    «На днях начальник миграционной службы департамента полиции Жамбылской области Арман Турдалиев приехал домой к Виталию и вручил его родителям вид на жительство иностранца. Мама Виталия очень обрадовалась полученному документу и выразила благодарность полицейским за неравнодушие к их проблеме», - рассказали в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Общество Правоохранительные органы Россия
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