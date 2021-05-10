Благодарность за Победу выразили труженникам тыла гвардейцы Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области гвардейцы поздравили на дому тружеников тыла. Военные подарили ветеранам благодарственные письма, продуктовые наборы и цветы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь 76-ой годовщины Великой Победы гвардейцы воинской части 6505города Караганда и 5516 города Темиртау регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан навестили на дому тружеников тыла Великой Отечественной войны.

«76 лет назад закончилась Великая Отечественная война, самая страшная и тяжелая в истории человечества. Война – это не просто хроника событий и летопись сражений. Она сложена из судеб людей. Каждый прошёл свой собственный путь. Каждый приближал день Победы. Внесли свой вклад и труженики тыла. Всю работу взвалили на свои хрупкие плечи женщины, старики и дети. Они работали на заводах и фабриках, в полях и лесозаготовках. Хватало работы и в сельской местности. От зари до зари выполняли непосильную работу: боронили землю, косили сено, пасли и доили коров. Труженики тыла в годы войны совершили великий подвиг», - говорят гвардейцы.

С соблюдением всех мер санитарных норм гости поздравили ветеранов с праздником, вручили от имени Главнокомандующего Национальной гвардии и командующего РгК «Орталық» благодарственные письма, цветы и продуктовый набор. Ветераны были очень рады гостям за теплый визит, и поблагодарили их за заботу и внимание.