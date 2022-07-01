1 Июля 2022 12:00

Бизон напал на женщину в Йеллоустоунском национальном парке в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Бизон напал на женщину в Йеллоустоунском национальном парке в штате Вайоминг. Это уже третий случай в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

Представитель парка сообщил, что инцидент произошел у тропы Сторм-Пойнт около Йеллоустонского озера. Женщина с дочерью шли к своему автомобилю и близко приблизились к бизону, который напал на них. 71-летняя женщина получила незначительные травмы. Пострадавшую доставили в больницу Уэст-Парк города Коди штата Вайоминг.

На этой неделе 34-летнего жителя Колорадо атаковал крупный бык, когда он вместе с семьей прогуливался возле гейзера Олд-Фейтфул в Йеллоустоуне. 30 мая 25-летняя женщина стала жертвой бизона после того, как приблизилась к животному возле набережной в бассейне Блэк-Сэнд.

Власти Йеллоустоуна предупреждают, что люди должны держаться на расстоянии более 20 метров от бизонов и других крупных животных в парке, не препятствуя их доступу к местам отдыха и тропам.

Бизоны считаются непредсказуемыми животными, которые чаще всего нападали на людей в Йеллоустоунском парке. Бизоны чувствуют угрозу, когда к ним приближаются. Этот вид парнокопытных млекопитающих может предупреждать о своем нападении, издавая звуки и покачивая головой. Животное может бежать в три раза быстрее человека.