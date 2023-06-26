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Бизнесвумен занималась выпиской фиктивных счетов-фактур в Караганде

Редактор:  
Зифа Хабирова
26 Июня 2023, 12:28
Бизнесвумен занималась выпиской фиктивных счетов-фактур в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Досудебное производство по факту выписки счетов фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров окончено Департаментом АФМ по Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

«Установлено, что владелец ИП, занимающаяся продажей товаров народного потребления, выписывала счета-фактуры от имени ИП в адрес ТОО «ТехнологияГорМаш» и ТОО «ТД СнабСервис» в период с апреля 2019 по ноябрь 2020 года на запасные части для горно-шахтного оборудования, при этом, не имея поставщиков на данный товар», - говорится в сообщении АФМ.

В результате преступных действий причинен крупный ущерб государству на общую сумму почти 109 млн тенге.

Приговором суда, предприниматель признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с лишением права занимать должности, связанные с административно-распорядительными функциями в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Бизнес   Коррупция   Караганда  
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