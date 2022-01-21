Бизнесвумен - молодым предпринимателям: Не уповайте на госпрограммы, учитесь искать выходы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодая бизнесвумен Зарина Кокжанова в свои 33 года запустила сеть студий по аппаратной косметологии по Казахстану. Также она создала Клуб молодых предпринимателей «Жас Атамекен», где участники делятся опытом, подсказывают друг другу, разбирают ошибки. Подробнее о том, как чувствуют себя начинающие бизнесмены Казахстана, она рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Зарина, расскажите, пожалуйста, о деятельности Клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен»?

- Клуб был открыт по моей инициативе в 2015 году, когда я сама начала заниматься бизнесом. Я столкнулась с элементарными вопросами – как мне привезти оборудование из другой страны, где его регистрировать и так далее. Но деятельность регулируется самими предпринимателями. Мы стали собираться по два-три человека, потом по четыре и так с каждым разом все больше и больше. Это были не только люди, у которых есть бизнес, но и те, кто хотели бы стать предпринимателями. И каждый четверг мы делились и продолжаем делиться своими наработками, навыками, опытом. Мы работаем по принципу «равный равному». У нас нет наставников или руководителей, только личный опыт, проверенный на себе – например, кто-то из нас получил кредит по госпрограмме, и он делится всем процессом.

- В какой сфере бизнеса занимаются члены Клуба?

- Это абсолютно разные сферы. Кто-то работает в сфере услуг, кто-то – в ритейлинге, кто-то – в производстве, кто-то самозанятый, есть ремесленники. Каждый вид направления у нас поддерживается, для каждого направления мы всегда готовим темы.

- Как они себя чувствуют, как оценивают бизнес-климат в стране?

- Бизнес-климат в стране очень хороший. Заниматься бизнесом легко, чтобы открыть ИП достаточно ЭЦП и доступ к мобильному приложению банков или через eGOV. Очень много бумаг сейчас упростили, многое несет уведомительный характер, поэтому бизнес-климат у нас свободный, в отличие от тех же Объединенных Арабских Эмиратов или России.

- Какие основные проблемы они выделяют?

- Основная проблема у молодежи – это, конечно же, финансирование. Но я всегда говорю, что не нужно брать кредит, пока у тебя вообще нет никакого опыта ведения бизнеса, иначе ты станешь заложником своего же бизнеса. Бизнес нужно открывать из удовольствия, рвения и желания. Если работать только, чтобы отдать процент, то это уже заточение самого себя в рамки. Еще одна важная проблема – это ограниченный ресурс денежных средств. Даже если кто-то работает с инвесторами, пока инвестору все покажешь, докажешь, то цена на производство, продукты, товары уже меняется. Цены растут с каждым днем. Если же брать деньги по кредитованию – то здесь предприниматели сталкиваются с долгим процессом рассмотрения, процессом оценивания, то есть слишком много времени уходит на получение денег по госпрограммам. Как бы все администраторы госпрограмм, банки не утверждали, но ни один кредит нельзя получить за две недели.

- Каков средний возраст участников клуба?

- Возраст участников 25-35 лет, но также есть те, кому 14-16 лет, они школьники. Меня это очень радует, и то, что в школах появился предмет по основам предпринимательства. Самому старшему участнику – 73 года. То есть, у нас нет возрастных ограничений. У нас Клуб молодых предпринимателей не по возрасту, а по тому, сколько ты в бизнесе. Самый молодой занимается продажей товаров из Китая, самый взрослый – изготавливает деревянную посуду.

- Как сказываются карантинные меры на ведении бизнеса?

- Карантинные меры, конечно, очень плохо сказываются на бизнесе. Хорошо, что внедрили программу Ashyq, благодаря которой бизнес может работать хотя бы с небольшим потоком людей. Вместе с тем карантинные меры показывают, как ты можешь подстроиться под реалии. Мы всегда говорим предпринимателям: не нужно уповать на госорганы, которые выпускают различные постановления, а нужно учиться находить выходы (законные, конечно), и быстро адаптироваться. Чем больше мы будем раскачиваться на обсуждения: «Ой как нам плохо, как нас загнобили», тем больше времени мы упускаем. А наши конкуренты идут вперед. Поэтому, если нам сказали, работаем только через Ashyq – распечатайте везде этот Ashyq. Говорите, мы открыты, открыты круглые сутки. Показывайте, как занимаетесь дезинфекцией. Карантинные меры можно назвать лакмусовой бумажкой, своеобразным фильтром, воронкой, кто же справится и выплывет, а кого задавят первые же проблемы.

- Повлиял ли на работу режим ЧП во время январских событий?

- Очень сильно повлиял. Сказался лично на моем бизнесе, у меня сеть студий аппаратной косметологии по республике (семь студий – в Караганде, Павлодаре, Нур-Султане, Костанае и так далее). А также пострадали все предприниматели, и крупные, и маленькие, в первую очередь, из-за того, что не было доступа к интернету. Мы сейчас не ведем бизнес на бумаге, у нас все в специальных приложениях, программах, поэтому все зависало, ничего не отображалось, плюс сотрудники боялись выходить на улицы. Когда обстановка стабилизировалась, интернет продолжал быть заблокированным. Реклама не шла, мы были оторваны от клиентов, не могли делать рассылки, продажи упали в три раза у всех. Январь – это всегда глухой месяц, а тут нас добили январские события.

- Как поддерживаются инициативы молодых предпринимателей?

- Инициативы всегда очень хорошо поддерживаются. Есть такие госпрограммы, как «Енбек», Дорожная карта бизнеса-2025, в каждом регионе есть программы по поддержке. Но практически у всех есть одно «но» – это залоговое обеспечение, сейчас госпрограммы и банки пошли на встречу – сумму до, по-моему, 20 млн, можно взять без залога. Но опять-таки нужно, чтобы ты твердо стоял на ногах. У национальной палаты предпринимателей «Атамекен» есть микрофинансовые организации, которые также дают деньги под 6%. Очень много инвесторов, которые готовы вкладывать свои деньги, чтобы «не держать все яйца в одной корзине», диверсифицировать свои сложения. Здесь все зависит от самого предпринимателя, не нужно сидя на диване ждать, когда тебя найдет инвестор. Нужно стучаться во все двери, постучишься в 100, откроют одну, а может быть, вообще никто не откроют. Но это не значит, что это невозможно, если гореть идеей, быть ответственным, то вы найдете своего инвестора, он вложится в вас, и еще не раз. Если опускать руки при первой же проблеме, то дело так и не пойдет.

- Как бы Вы оценили активность и заинтересованность молодых людей начинать и вести бизнес?

- Сейчас любой молодой человек хочет стать предпринимателем. Социальные сети показывают жизнь бизнесменов, которые открыли свое дело, зарабатывают миллиарды и наслаждаются жизнью, но я хочу сказать, что это не совсем так. Нужно развенчивать этот миф. Когда ты молодой предприниматель, ты сам себе бухгалтер, сам себе юрист, сам себе грузчик, водитель, кассир, продавец-консультант и мастер. Здесь нужно запастить терпением, сначала ты вкладываешься в бизнес, потом бизнес приносит тебе дивиденды. Но здесь не получится так, что ты вложился и расслабился, нужно вкладываться постоянно, и это не только материальные вложения, но и его улучшение, продвижение, мотивация своих сотрудников. Активность, заинтересованность молодых людей растет как на дрожжах, но вместе с тем падает понимание, что нужно вкладываться. Вот такая диспропорция.

- Благодарю за беседу!