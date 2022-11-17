Бизнесу предоставлены 596 участков для уличной торговли в Астане

17 Ноября 2022, 13:45

17 Ноября 2022, 13:45

Бизнесу предоставлены 596 участков для уличной торговли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для уличной торговли переданы в аренду бизнесу 596 участков в Астане. Об этом сообщил председатель правления АО «СПК «Astana» Еркегали Алимкулов на заседании столичного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа «1 000 мест – уличная торговля» была принята в 2016 году, оператором было назначена Социально-предпринимательская корпорация «Astana». В рамках программы, начиная с марта 2017 года, был заключен 831 договор о предоставлении в аренду земельных участков. В разрезе годов: в 2017 году предоставлены в аренду 438 участков; в 2018 году – 178; в 2019 году – 116; в 2020 году 67; в 2021 году – 32 участка», – сказал Е. Алимкулов.

По его словам, СПК заключила договоры субаренды по 596 земельным участкам, которые переданы предпринимателям. По большей части на этих участках ведется торговля овощами и фруктами, другими продуктами питания, а также организованы точки быстрого питания.

Е. Алимкулов отметил, что в настоящее время не все павильоны, установленные на арендованных предпринимателями участках, соответствуют разработанным для этого эскизам нестационарных объектов. Это связано с тем, что стоимость павильонов, изготовленных по эскизам, составляет от 5 млн тенге до 15 млн тенге. Часть предпринимателей относится к категории социально уязвимых слоев населения, поэтому у них приведение торговых объектов в соответствие с эскизами происходит медленнее. Работа в этом направлении ведется постоянно.