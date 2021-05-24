Бизнесу по Ashyq стало работать намного проще: НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В НПП «Атамекен» рассказали, как работает бизнес в условиях внедрения приложения Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В выходные вышло очередное постановление главного санврача, бизнесу по приложению стало работать намного проще. По другим объектам, которые не работают по Ashyq, то там требования от региона к региону разнятся существенным образом», – рассказала заместитель председателя Правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.

Также она отметила, что в постановление санврача по графику включены: аэропорт Шымкента, Туркестана, Актау, Костанай, а также включена работа лотерейных клубов. Юлия Якупбаева напомнила, что лотерейные клубы не работали с марта прошлого года.

«Продлена работа бильярдных, боулингов и компьютерных до 2 часов ночи и определен ответственный, который будет исключать субъекты в случае, если они будут нарушать с нарушениями по режиму Ashyq. Это будут местные исполнительные органы, которые будут исключать субъекты на основании проверок мониторинговых групп», – сообщила заместитель председателя НПП.



