Бизнесу по Ashyq стало работать намного проще: НПП «Атамекен»
«В выходные вышло очередное постановление главного санврача, бизнесу по приложению стало работать намного проще. По другим объектам, которые не работают по Ashyq, то там требования от региона к региону разнятся существенным образом», – рассказала заместитель председателя Правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.
Также она отметила, что в постановление санврача по графику включены: аэропорт Шымкента, Туркестана, Актау, Костанай, а также включена работа лотерейных клубов. Юлия Якупбаева напомнила, что лотерейные клубы не работали с марта прошлого года.
«Продлена работа бильярдных, боулингов и компьютерных до 2 часов ночи и определен ответственный, который будет исключать субъекты в случае, если они будут нарушать с нарушениями по режиму Ashyq. Это будут местные исполнительные органы, которые будут исключать субъекты на основании проверок мониторинговых групп», – сообщила заместитель председателя НПП.