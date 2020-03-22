Новости
Бизнесмены откликнулись на призыв Елбасы
22 Марта 2020 15:51
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчера председатель совета директоров BIGroup_KZ пожертвовал 2 миллиона долларов, а сегодня предоставил свой отель для нужд карантина и госпитализации. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай
Новости по темеТакие действия незаконны - аким Алматы о тех, кто пытается обойти блокпосты У нее были катаральные симптомы, схожие с ОРВИ - главврач Алматы о 57-м пациенте с коронавирусом Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная - акимат
«Жарайсың, Айдын! Нағыз патриот! Сложные времена объединили многих казахстанцев в борьбе с эпидемией коронавируса. Один из первых, кто откликнулся на призыв Елбасы поддержать свой народ, – бизнесмен Айдын Рахимбаев», - написал Айдос Укибай в Twitter .
Как сообщалось, Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: Общество, Бірге - реализуем вместе, Коронавирус, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная - акимат
- Столичные полицейские совместно с волонтерами выявили незаконные случаи продажи масок и антисептиков
- Казахстан продлит визы и рабочие разрешения для иностранцев до 20 апреля
- Волонтеры Алматы объединились для помощи в борьбе с COVID-19
- В Узбекистане ношение масок станет обязательным
- Подведены итоги хакатона Anti-Corona
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Нургуль Калиева
954-047