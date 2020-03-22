Бизнесмены откликнулись на призыв Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчера председатель совета директоров BIGroup_KZ пожертвовал 2 миллиона долларов, а сегодня предоставил свой отель для нужд карантина и госпитализации. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай

«Жарайсың, Айдын! Нағыз патриот! Сложные времена объединили многих казахстанцев в борьбе с эпидемией коронавируса. Один из первых, кто откликнулся на призыв Елбасы поддержать свой народ, – бизнесмен Айдын Рахимбаев», - написал Айдос Укибай в Twitter .