+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 15 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бизнесмены откликнулись на призыв Елбасы

22 Марта 2020 15:51
Поделиться:
Бизнесмены откликнулись на призыв Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчера председатель совета директоров BIGroup_KZ пожертвовал 2 миллиона долларов, а сегодня предоставил свой отель для нужд карантина и госпитализации. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай

Новости по теме
Всех прилетевших из-за границы пассажиров размещают в медицинский стационар в Нур-Султане
Такие действия незаконны - аким Алматы о тех, кто пытается обойти блокпосты У нее были катаральные симптомы, схожие с ОРВИ - главврач Алматы о 57-м пациенте с коронавирусом Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная  - акимат

«Жарайсың, Айдын! Нағыз патриот! Сложные времена объединили многих казахстанцев в борьбе с эпидемией коронавируса. Один из первых, кто откликнулся на призыв Елбасы поддержать свой народ, – бизнесмен Айдын Рахимбаев», - написал Айдос Укибай в Twitter .


Как сообщалось, Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Общество, Бірге - реализуем вместе, Коронавирус, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Нургуль Калиева
Нургуль Калиева
954-047
rusred@inform.kz

Архив