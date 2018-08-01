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Бизнесмены и НПО могут стать наблюдателями при распределении образовательных грантов

1 Августа 2018 09:28 165
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Бизнесмены и НПО могут стать наблюдателями при распределении образовательных грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители бизнеса и неправительственного сектора могут стать наблюдателями при распределении образовательных грантов, сообщается на сайте Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции.

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В рамках реализации проекта «Карта общественного контроля» Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с Министерством образования и науки предоставляет гражданам возможность принять участие в работе конкурсных комиссий на присуждение образовательных грантов и гособразовательного заказа при поступлении в вузы и колледжи страны.

Ежегодное увеличение средств, выделяемых на образование, повышает актуальность вопроса прозрачности и объективности их распределения.

В Агентстве уверены, что усиление общественного контроля станет одним из действенных механизмов по предупреждению коррупционных проявлений в этой сфере.

В этом году предполагается, что активное участие в конкурсных процедурах примут члены Специальных мониторинговых групп Агентства, созданные в каждом районе и области страны. В нее входят эксперты из разных областей: представители гражданского общества, предпринимательства, научного и академического сообществ, СМИ, а также блогеры.

Для того, чтобы выступить в качестве независимых наблюдателей гражданам необходимо предварительно обратиться в соответствующий территориальный департамент Агентства посредством популярных мессенджеров и социальных сетей (ссылки и контакты размещены на сайте ведомства).

При этом очень важным является участие в конкурсных комиссиях представителей бизнес-структур, которые являются потенциальными работодателями абитуриентов, отмечают в ведомстве.

Контакты территориальных департаментов АДГСПК РК.

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Ключевые слова: Образование,
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