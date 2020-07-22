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Бизнесмены и члены Nur Otan запустили акцию добра «Ақ халатты абзал жандарға мың алғыс»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Июля 2020, 16:19
Бизнесмены и члены Nur Otan запустили акцию добра «Ақ халатты абзал жандарға мың алғыс»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области члены партии «Nur Otan» инициировали ряд благотворительных акций, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также на поддержку нуждающихся и медработников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на филиал партии в Акмолинской области.

Так, за последние дни Акмолинские больницы получили десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, а также кислородные концентраторы, приобретенные за счет средств благотворителей. В инфекционном стационаре Кокшетауской многопрофильной городской больницы есть шесть аппаратов ИВЛ, кроме того, восемь палат для больных в тяжелом состоянии подключены к централизованной подаче кислорода. К имеющимся в больнице шести кислородным концентраторам получены еще восемь.

За счет средств благотворителей аппараты искусственной вентиляции легких были поставлены и в другие медицинские организации области. Три из них – в железнодорожную больницу Кокшетау, по пять – в провизорный стационар медицинского колледжа Кокшетау и Зерендинскую районную больницу, два – в Целиноградский район, по четыре – в Аккольский и Аршалынский. Четыре кислородных концентратора получили от благотворительного фонда «DAULETTEN» медицинские работники Коргалжынского района. Все эти приборы помогают спасти не одну жизнь.

Кроме того, группа компаний во главе с генеральным директором, депутатом Акмолинского областного маслихата Максимом Божко приняла участие в республиканской акции «Biz Birgemiz», инициированной Елбасы, председателем партии «Nur Otan» Нурсултаном Назарбаевым в период карантина коронавирусной инфекции по обеспечению нуждающихся антисептическими средствами и продуктами питания.

На эти цели ТОО «Управляющая компания Шанырак» с мая по июль направило 350 000 тенге. Свыше 70 нуждающихся семей получили продукцию компании, а именно мясо бройлера, колбасные изделия и куриное яйцо ТОО «Курочка Ряба». Компанией произведен закуп антисептических средств на сумму 250 000 тенге, локтевых дозаторов – 750 000 тенге и организовано бесплатное питание и проживание медработников. Приобретено два бесконтактных инфракрасных термометра.

Также, в рамках благотворительной акции членами партии подготовлены продуктовые наборы, а также 500 литров питьевой воды и доставлены в Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им. К. Курманбаева, Кожно-венерологический диспансер Акмолинской областной многопрофильной больницы, провизорный стационар на базе Медицинского колледжа Кокшетау.

В завершении, партийцы призвали сплотиться неравнодушных казахстанцев и оказать посильную помощь нуждающимся.


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