    12:30, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову изменили режим отбывания наказания

    Суд изменил режим отбывания наказания осужденному бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: almas_abdygapparov / instagram

    Его перевели из колонии средней безопасности в колонию-поселение.

    – Постановлением суда города Алатау Алматинской области от 9 декабря 2025 года ходатайство осужденного Абдыгаппарова Алмаса Алтаевича о переводе из учреждения средней безопасности в учреждение минимальной безопасности было удовлетворено. Постановлением суда апелляционной инстанции Алматинского областного суда от 29 декабря 2025 года указанное постановление оставлено без изменения, частное ходатайство прокурора – без удовлетворения, – сообщили в пресс-службе суда.

    Судебный акт вступил в законную силу.

    В июле 2022 года, бизнесмена признали виновным в хищении 1 млн долларов. В суде было установлено, что преступными действиями подсудимого ТОО «AV-Construction» причинен материальный ущерб в размере 418 640 000 тенге. На судебном заседании подсудимый не признал свою вину по предъявленному обвинению.

    Прокурор в прениях просил суд признать Абдыгаппарова виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. 

    Камшат Абдирайым
    Автор
