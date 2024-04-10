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    11:18, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Бизнесмены ЗКО помогают в борьбе с паводками

    встреча с бизнесменами
    Фото: Правительство РК

    Заместитель Премьер-министра Нурлан Байбазаров и аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев встретились с бизнесменами. Это руководители строительных, производственных и дорожно-строительных компаний, крупные предприниматели региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Представители бизнеса рассказали о текущей ситуации на предприятиях, понесенных потерях, смогли задать интересующие вопросы в связи с масштабными паводками.

    Вице-премьер отметил, что государство окажет необходимую поддержку бизнес-сообществу и попросил быть на связи с местными исполнительными органами.

    — Мы понимаем, что многие из вас оказались в сложной ситуации, которая касается не только производственных процессов, но и вопроса обеспеченности сырьем, логистики и сбыта. Каждое заявление о понесенных потерях будет рассматриваться индивидуально. Это касается в первую очередь малого и среднего бизнеса, — сказал Нурлан Байбазаров.

    Также он напомнил, что по поручению Главы государства банками и микрофинансовыми организациями субъектам МСБ и индивидуальным предпринимателям предоставляются отсрочки платежей по кредитам, отменены штрафы и пени.

    Глава региона Нариман Турегалиев поблагодарил собравшихся за отзывчивость. Порядка 50 предприятий региона оказывают посильную поддержку в борьбе с наводнением: выделена специальная техника и рабочая сила.

    Представители бизнеса заявили, что готовы оказывать поддержку в борьбе с паводками и во время второй волны, и в период восстановительных работ. По необходимости предоставят дополнительные ресурсы, технику, а также перечислят средства в специальные фонды.

    Теги:
    Правительство Бизнес Регионы Кредит Гуманитарная помощь Западно-Казахстанская область Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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