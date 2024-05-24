Бизнесменам поступили выплаты по ущербу от паводка в Костанайской области

В районные комиссии области обратились порядка 50 предпринимателей, которые понесли убытки от весеннего наводнения. Две заявки уже одобрены, предприниматели ждут свои выплаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Комиссия единогласно приняла решение о компенсации имущественных потерь в полном объеме двум владельцам частных структур. В Палате предпринимателей отметили, что на каждое заседание Региональной комиссии будут приглашаться заявители (пострадавшие) для всестороннего рассмотрения, а также минимизации возможных спорных моментов (несогласия с решением или суммой).

За компенсацией обратились порядка 50 частников, на данный момент они готовят документацию для подачи заявления в Региональную комиссию, заседания которой будут проходит по мере поступлений заявлений.

К слову, денежные средства перечисляются в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения при наличии достаточного финансирования на текущий или сберегательный счет, указанный в заявлении о компенсации владельца имущества.

Костанай стал первым регионом страны, где начались выплаты по возмещению ущерба бизнесу, пострадавшему от паводков.

Напомним, «большая вода» пришла в Костанайскую область 25 марта. Первыми начали тонуть села близ Аркалыка, также пострадали населенные пункты Джангельдинского, Амангельдинского районов. Там, 28 марта был объявлен режим ЧС.

Позже, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайском районах и Костанае.

Также, акимат области заявил, что возместит ущерб. Позже, там разъяснили, как будет производится оценка ущерба и осуществляться выплаты.